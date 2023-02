Schumacher a tout explosé en F1, une légende est bluffée

Pierrick Levallet

Ayant raflé 7 titres de champion du monde au cours de sa carrière, Michael Schumacher a dominé la F1 à son époque. L'Allemand a donné beaucoup de fil à retordre à ses adversaires, notamment Fernando Alonso. L'Espagnol a d'ailleurs avoué avoir été surpris par la ténacité de la légende de chez Ferrari.

Sorti définitivement du monde de la F1 en 2012, Michael Schumacher a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la discipline. Sacré champion du monde à 7 reprises, et détenant le record de titres à égalité avec Lewis Hamilton, l’Allemand n’a eu aucune pitié pour ses adversaires lors de sa carrière. Après deux titres raflés chez Benetton en 1994 et 1995, Michael Schumacher a attendu les années 2000 avec Ferrari pour être imprenable en piste. Fernando Alonso a d’ailleurs avoué avoir été impressionné par la qualité et le sérieux de l’Allemand en course.

Révolution en F1, Verstappen impliqué https://t.co/pBUNQUhcNy pic.twitter.com/P12EDINhkd — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

«Lui et Ferrari étaient imbattables»

« Michael n’avait pas de mauvais jours. Michael n’a jamais sous-performé. C’est ce qui m’a le plus impressionné quand je suis arrivé en Formule 1 et surtout quand je me suis battu avec lui pour le championnat. Auparavant, dans toute ma carrière et dans différentes catégories, mes rivaux avaient des mauvais jours.Et c’était les jours où vous pouviez capitaliser, vous marquiez beaucoup plus de points qu’eux. Avec Michael, cela ne s’est pas produit. Lui et Ferrari étaient imbattables la plupart du temps, mais même lorsqu’ils n’avaient pas la voiture, les pneus ou quoi que ce soit d’autre dans la bonne fenêtre, Michael finissait toujours deuxième ou troisième » a lancé le pilote de 40 ans, qui évolue chez Aston Martin aujourd’hui.

«Sa détermination était exceptionnelle»