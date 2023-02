F1 : Hamilton reçoit déjà un gros avertissement

Arthur Montagne

A moins d'un mois de la reprise de la saison de Formule 1, Mercedes a bien l'intention de redresser la barre après une année 2022 très compliquée durant laquelle l'écurie dirigée par Toto Wolff n'a jamais été en mesure de rivaliser avec Red Bull et Ferrari. Mais pour 2023, George Russell se dit prêt à jouer le titre. Lewis Hamilton est prévenu.

Arrivé chez Mercedes pour remplacer Valtteri Bottas, George Russell ne s'attendait probablement pas à vivre une saison comme celle qu'il a connue. Et pour cause, l'écurie de la marque allemande, qui dominait le Formule 1 depuis 2014, n'a jamais été en mesure de rivaliser avec Red Bull et Ferrari. S'il a décroché sa première victoire en F1, à l'occasion du Grand Prix du Brésil, George Russell espère toutefois faire mieux en 2023, et n'hésite pas à défier son coéquipier, un certain Lewis Hamilton.

Russell annonce la couleur pour 2023

« Lewis et moi avons une bonne relation. Si vous regardez en arrière, il a eu des coéquipiers proches de son âge et ils se sont battus pour cette position de leader de l’équipe. Mais entre nous, il n’y a pas de leader. Lewis est plus avancé dans sa carrière et je suis au début de la mienne. Il a eu tout le succès et n’a plus rien à prouver. Nous nous entraidons, nous essayons d’améliorer la voiture. Nous voulons ramener Mercedes au sommet. C’est une dynamique très différente de Lewis et Alonso dans le passé, de Vettel et Webber, de Senna et Prost - des pilotes du même âge se battent l’un contre l’autre. Si nous nous battons pour le championnat, je ne vois aucune raison de ne pas continuer comme ça. Je pense que nous sommes tous les deux suffisamment mûrs et expérimentés pour savoir que ce dont l’équipe a besoin, c’est de l’harmonie », lance l'ancien pilote Williams dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.

«Je suis prêt»