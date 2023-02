Surprise, il annonce qu'il va terrasser Verstappen et Hamilton

La rédaction

Avant le début des championnats du monde le 5 mars à Bahrein, les écuries dévoilent tour-à-tour la monoplace dans laquelle vont prendre place leurs pilotes. Ce lundi, c'était le tour de McLaren, qui entend bien revenir au premier plan, après une période de disette longue de 24 ans sans remporter un seul titre. Lando Norris sait qu'il fait partie du renouveau de McLaren et entend bien lui offrir un titre.

Ce 13 février, McLaren dévoilait sa MCL60, que vont piloter Lando Norris et Oscar Piastri. Mais Andrea Sella, directeur de l'écurie McLaren avouait qu'ils n'étaient « pas entièrement satisfaits de la voiture de lancement, mais optimistes sur le fait que nous devrions faire de bons progrès bientôt. » De quoi refroidir les ambitions de Lando Norris ? Pas du tout.

« Nous sommes une équipe qui devrait pouvoir gagner des championnats »

Le contrat de Lando Norris court jusqu'en 2025, et il s'est fixé la fin de cette échéance pour réussir l'impossible : remporter un championnat de Formule 1 devant les cadors que sont Mercedes, Red Bull et Ferrari. Le natif de Bristol croit dur comme fer qu'il peut réaliser cet exploit, comme il l'a affirmé dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Mon enthousiasme pour le potentiel de McLaren m’aide avec la patience dont j’ai besoin. Nous sommes une équipe qui devrait pouvoir gagner des championnats et nous aurons bientôt tout en place pour le faire. Je n’ai certainement pas perdu confiance dans la capacité de McLaren à atteindre l’objectif final : devenir vainqueur d’ici la fin de mon contrat en 2025. »

« Aller mener la lutte contre les trois meilleures équipes »