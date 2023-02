F1 : Lewis Hamilton a reçu «une bonne leçon»

Arnaud De Kanel

Si Lewis Hamilton n'a pas réussi à décrocher la moindre victoire en 2022, il a tiré des enseignements de cette saison blanche. L'année fut compliquée en général pour son écurie qui s'est rattrapée en toute fin d'exercice avec un doublé à Interlagos lors du Grand Prix du Brésil. Le Britannique compte se servir de cette année passée dans la difficulté.

Après une domination sans partage, l'hégémonie Lewis Hamilton a pris fin en 2021. Le Britannique a perdu son titre au profit de Max Verstappen après une lutte légendaire, avant que le Néerlandais ne le conserve en 2022, saison à oublier pour Hamilton. Malgré tout, le pilote Mercedes trouve du positif.

«Une leçon» pour Hamilton

« La saison 2022, j'en tire une bonne leçon. Je pense que nous avons grandi en tant qu’équipe, que nous avons amélioré nos processus, notre communication, et que cela nous a donné faim. Pour moi, ça a été différent des autres années, durant lesquelles nous nous battions pour les victoires. Lorsque nous avons obtenu notre première cinquième place, c’était comme si nous avions accompli quelque chose à ce moment-là. Je pense que ça a été une bonne leçon, un bon élément de construction pour nous tous », a relevé Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de conclure.

«Tout le monde n’en est que plus motivé»