F1 : «Phénoménal», Hamilton a bluffé Mercedes

Pierrick Levallet

La saison 2022 n'aura pas vraiment aidé Lewis Hamilton à oublier sa désillusion d'Abu Dhabi en 2021. Le Britannique a vécu une année très délicate chez Mercedes. Néanmoins, le pilote de 38 ans a trouvé le moyen de surprendre son écurie grâce à sa capacité à se remettre en question pour rebondir et aller de l'avant.

Après sa grande désillusion à Abu Dhabi en 2021, avec la victoire et le sacre de Max Verstappen dans le dernier tour du Grand Prix, Lewis Hamilton a connu une saison 2022 délicate avec Mercedes. Longtemps ennuyé par un problème de marsouinage avec sa voiture, le Britannique n’a pas été en mesure de rivaliser convenablement avec les autres. Pour la première fois de sa carrière, le pilote de 38 ans n’a remporté aucune course en 2022. Mais Lewis Hamilton a tout de même surpris son écurie par sa capacité à rebondir et aller de l’avant.

«Il est bien meilleur perdant que la plupart des pilotes»

« Vous ne pouvez pas demander à Lewis d’être heureux lorsqu’il perd une course, ce n’est pas ainsi qu’il fonctionne. Mais il sait très bien accepter la défaite pour revenir encore plus fort. En fait, il est bien meilleur perdant que la plupart des pilotes que j’ai vus, parce qu’il s’applique à comprendre ce qu’il doit améliorer et les opportunités qu’il a manquées » a ainsi confié Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste chez Mercedes, dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Il est tout simplement phénoménal»