F1 : Hamilton prépare sa vengeance, c’est annoncé

La rédaction

Auteur d’une saison 2022 très décevante, Lewis Hamilton compte bien se rattraper en 2023. Le septuple vainqueur du championnat du monde souhaite, même à 37 ans, devancer Max Verstappen cette saison. Son compatriote et coéquipier chez Mercedes, George Russell, s’est exprimé sur sa relation avec son expérimenté coéquipier.

George Russell possède avec Lewis Hamilton, l’un des meilleurs coéquipiers possibles dans son écurie. Les deux pilotes s’apprécient, et se respectent. Mais surtout, l’expérience d’Hamilton, 37 ans, et 17 saisons au compteur, permet à Russell de se perfectionner. Ce dernier a remporté son premier Grand Prix la saison passée, et compte bien rééditer cette performance en 2023. Dans un entretien pour le journal, l’Équipe , le pilote britannique est revenu sur ces sensations d’avant-saison, mais également sur sa relation avec Lewis Hamilton, qui a toujours faim de victoire selon lui.

George Russel adoube Mercedes et Lewis Hamilton

George Russell déclare : « J'ai encore beaucoup à apprendre et chaque saison qui débute vous confronte à des inconnues. Nouvelle voiture, nouveaux pneus, il faut se réinventer. Mais j'ai appris aux côtés de Lewis à mieux gérer mon temps, à voir comment exploiter au mieux un train de gommes. Comment optimiser sa performance. Je suis dans le meilleur endroit au monde pour progresser. Avec à mes côtés un pilote qui a toujours faim après 17 saisons de F1 » . 6ème en 2022, Hamilton compte bien reprendre la couronne de champion du monde à Max Verstappen.

F1 : «Rien ne m’empêchera de parler», Hamilton répond cash à une polémique https://t.co/FVKwY4DaXm pic.twitter.com/kR4AVozo0G — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

«Hamilton a toujours faim»