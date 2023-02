F1 : Hamilton veut prendre sa revanche sur Verstappen, il annonce la couleur

Pierrick Levallet

Rapidement écarté de la course au titre en 2022 à cause de ses problèmes avec sa Mercedes, Lewis Hamilton rêve toujours de prendre sa revanche sur Max Verstappen après la désillusion du Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021. Le Britannique avoue d'avoir une autre motivation que celle de battre le record de Michael Schumacher en allant chercher un huitième titre de champion du monde.

En 2021, Lewis Hamilton est passé tout proche d’être sacré champion du monde. Le Britannique était au coude à coude avec Max Verstappen. Mais finalement, à cause d’une décision controversée de la FIA lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, son huitième sacre lui a filé entre les doigts au profit du pilote de Red Bull. En 2022, Lewis Hamilton a rapidement été écarté de la course au titre, encore remportée par Max Verstappen. Le pilote de Mercedes entendrait donc enfin prendre sa revanche sur le Néerlandais dès 2023. Si un nouveau titre lui permettrait de surclasser Michael Schumacher, Lewis Hamilton avoue néanmoins avoir une autre motivation qui le pousse.

«Je pense à un championnat comme si c’était mon premier»

« Bien sûr, notre objectif est de gagner un championnat du monde. Je ne pense pas à ce huitième titre comme le huitième... Je pense à un championnat comme si c’était mon premier, comme celui qui doit relance l’équipe. Je crois que j’ai la bonne équipe pour le faire. Je serais tellement fier de refaire ça pour cette équipe » a expliqué le Britannique dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«S’il a la voiture, il sera là»