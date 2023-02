F1 : «Rien ne m’empêchera de parler», Hamilton répond cash à une polémique

Hugo Chirossel

Alors qu’elle n’a pas encore repris ses droits, la Formule 1 est déjà frappée par une polémique. En effet, la FIA a annoncé il y a quelques semaines son intention d’interdire toutes déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels. Une mesure qui ne passe pas du tout auprès des pilotes et notamment Lewis Hamilton.

Au mois de décembre dernier, la FIA a annoncé une modification de son Code Sportif International (CSI). L’objectif étant d’interdire les déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir en Formule 1. Plusieurs pilotes se sont d’ores et déjà exprimé sur le sujet et se sont opposés à cette règle de la FIA.

« Pour moi, rien ne change »

C’est notamment le cas de Lewis Hamilton, très engagé sur plusieurs problématiques sociétales, notamment la diversité et les droits LGBTQ+. Une prise de position que le septuple champion du monde compte garder, peu importe les règles misent en place par la FIA. « Ça ne me surprend pas, mais rien ne m'empêchera de parler des choses qui me passionnent et des problèmes qui se posent. Je pense que le sport a toujours une responsabilité, celle de parler des choses et de sensibiliser les gens sur des sujets importants, en particulier lorsque nous voyageons dans tous ces endroits différents. Donc, pour moi, rien ne change », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Je vais continuer à dire ce que je pense »