F1 : Hamilton refuse de prendre sa retraite, la raison est dévoilée

La rédaction

Le 5 mars prochain, aura lieu le premier Grand Prix de la saison, à Bahrein. L'excitation commence peu à peu à gagner les pilotes et tous les fans de Formule 1. Parmi eux, Lewis Hamilton aura une revanche à prendre sur les coups du sorts de ces dernières années, raison pour laquelle il n'a pas encore tiré sa révérence. Privé du titre en 2021 lors du dernier tour du circuit et n'ayant rien gagné en 2022, il aura à cœur de faire bonne figure et de remporter enfin son huitième titre, record dans l'histoire de la F1.

Qui mieux qu'un ancien coéquipier de Lewis Hamilton pour parler de lui ? Jenson Button, son ex-partenaire chez McLaren entre 2010 et 2012, a évoqué les saisons passées de Lewis Hamilton et est certain d'une chose : l'Anglais sera directement dans la course pour le titre.

« Lewis veut prouver que ses détracteurs ont tort »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Jenson Button ne pense pas que les deux saisons manquées de Lewis Hamilton lui seront préjudiciables : « C’est quelque chose que nous traversons tous à un moment donné de notre carrière et c’est la raison pour laquelle beaucoup de pilotes prennent leur retraite. Pas Lewis. Il a un désir de prouver que ses détracteurs ont tort. Vous pouvez gérer la pression que vous vous mettez et le calendrier si vous êtes dans une voiture gagnante. Quand tu ne l’es pas, alors tu te dis ’j’en ai assez, je veux partir’. Mais Mercedes a donné à Lewis une voiture gagnante pendant tant d’années. »

« Lewis va commencer l'année à fond ! »