«Ils n'ont pas passé l'hiver à dormir», il met la pression à Verstappen et Hamilton

La rédaction

Nouveau venu chez Alpine, Pierre Gasly est forcément plein d'ambition. Il a fait rêver les fans français de Formule 1 lorsqu'à Monza, en Italie en 2020, il est devenu le premier français depuis Olivier Panis en 1996 à remporter un Grand Prix de Formule 1. D'ailleurs, il compte réitérer cet exploit avec Alpine cette saison.

Comment se passera la cohabitation entre les deux Normands, Pierre Gasly et Esteban Ocon chez Alpine ? Les deux pilotes ne sont pas les meilleurs amis du monde et vont devoir apprendre à mettre leur fierté de côté...ou pas. En attendant, c'est pleins d'espoirs que Pierre Gasly débute cette saison, avec en ligne de mire le Grand Prix du Bahrein, le 5 mars prochain.

« Je suis extrêmement impressionné »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Pierre Gasly a jugé sa nouvelle écurie, mettant la pression sur Lewis Hamilton et Max Verstappen : « Je dois dire que je suis extrêmement impressionné par ce que j'ai vu de l'équipe à Enstone et à Viry. Travailler avec un constructeur ouvre beaucoup de portes, je me rends compte de tout le potentiel qu'il y a à libérer. Pas étonnant qu'ils progressent depuis quelques années. L'an dernier, ils ont réussi à obtenir la quatrième place malgré les problèmes de fiabilité que nous avons vus. Je sais qu'ils ont travaillé très dur cet hiver pour résoudre tous ces pépins. L'objectif est clair : au moins maintenir cette quatrième place, réduire l'écart sur le top 3, et personnellement, j'espère que des choses encore meilleures nous attendent. En tout cas, je vais vraiment faire de mon mieux pour mener Alpine au sommet. L'an dernier, ils sont quand même parvenus à obtenir la quatrième place, même avec les problèmes qu'ils ont eus. »

F1 : Gasly-Ocon, «arrêtez de nous prendre pour des jambons» https://t.co/hciV9pd360 pic.twitter.com/iGDM59mhB2 — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« Ils n'ont pas passé l'hiver à dormir »