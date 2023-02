F1 : Alonso prépare du lourd, Hamilton et Verstappen peuvent trembler

La rédaction

À l'approche de la nouvelle saison de Formule 1 qui débutera le 5 mars prochain pour le Grand Prix de Bahrein, l'heure est maintenant aux tests des monoplaces. Les nouvelles recrues donnent ainsi leur point de vue sur les différences connues avec d'autres écuries, et Fernando Alonso semble être certain d'avoir fait le bon choix, étant très ambitieux.

Fernando Alonso va débuter en 2023 sa vingt-et-unième année en tant que pilote de Formule 1. Une longévité impressionnante pour celui qui a commencé sa carrière en 2001. À cette date-là, son coéquipier Lance Stroll n'avait que trois ans et Max Verstappen, en avait quatre. Pour autant, il se montre toujours aussi motivé et avide de découvrir de nouvelles choses.

« J'ai hâte d'être à Bahrein »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, évoque son arrivée chez Aston Martin, lançant un avertissement aux champions Max Verstappen et Lewis Hamilton par la même occasion : « Il est évident qu’il s’agit d’une approche nouvelle et fraîche à de nombreux égards. De nouvelles personnes ont rejoint l’équipe. Beaucoup de talents dans le bureau d’études, le département technique. De toute évidence, la nouvelle usine est presque prête - il ne reste que quelques mois avant que l’équipe ne s’y installe – il y a une nouvelle énergie dans tout. Je vois des gens très motivés. Beaucoup de travail a été fait sur cette voiture et finalement, j’ai si hâte d’être à Bahreïn et tout le monde est très excité par ce projet. »

« Cette équipe a toujours été exceptionnelle »

L'Espagnol Fernando Alonso poursuit : « Cette équipe a toujours été exceptionnelle en termes de résultats pour les possibilités qu’elle avait et les infrastructures qui n’étaient peut-être pas celles d’une équipe de haut niveau. En ce moment, c’est l’inverse que nous connaissons ! Nous sommes simplement témoins de la croissance de l’équipe. Ils ont presque doublé le personnel au cours des 24 derniers mois. En ce qui concerne la nouvelle usine, la nouvelle soufflerie, il est certain que cela prendra du temps - c’est plutôt un avantage à long terme que vous verrez. Mais à court terme, vous verrez aussi avec la nouvelle voiture qu’il y a beaucoup de choses qui sont déjà visibles sur la façon dont l’équipe peut se développer rapidement. Donc, voyons voir. Il y a beaucoup de choses à faire en Formule 1. Il n’y a pas de raccourcis. Vous avez besoin d’investir. Vous avez besoin de talents à l’usine. »

« Ce projet est très ambitieux »