F1 : Hamilton bouillonne, il veut mettre fin au règne de Verstappen

Pierrick Levallet

Battu à Abu Dhabi en 2021 de manière très controversée, Lewis Hamilton n’a pas eu l’occasion de prendre sa revanche sur Max Verstappen en 2022. Mercedes ayant eu des difficultés dans le développement de sa monoplace, le Britannique s’est retrouvé vite exclu de la course au titre, remportée par Max Verstappen pour la deuxième année consécutive. Toutefois, Lewis Hamilton pourrait revenir à la charge en 2023 afin d’essayer de décrocher son huitième sacre mondial, qui lui permettrait de surclasser Michael Schumacher. Et visiblement, le septuple champion du monde est impatient de débuter la saison.

Mercedes veut battre Verstappen

« Tout le monde dans l’équipe veut gagner, donc il y a une stratégie, un plan. Il nous a été expliqué en détail. J’ai toute confiance en l’équipe. Ce n’est que lorsque nous aurons mis la voiture sur la piste et que nous saurons ce qu’elle fait et où sont ses limites, que nous pourrons alors diriger le gouvernail et développer dans cette direction » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis excité»