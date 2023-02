F1 - Verstappen : L’immense défi

Arnaud De Kanel

Après avoir réussi à conserver son titre en 2022, Max Verstappen débutera cette nouvelle saison dans la peau de l'immense favori en raison du fossé qu'il y avait avec les autres l'an passé. Et forcément, il aura plus de pression que les autres années car tout le monde rêve de le battre. C'est un nouveau défi qui l'attend.

Ultra dominateur en 2022, Max Verstappen sera « l'homme à abattre » cette saison d'après les dires de son manager Christian Horner. Le Néerlandais avait tout simplement écrasé la concurrence en remportant 15 Grand Prix, un record dans l'histoire de la F1. Il avait également profité de l'excellent travail de Red Bull qui ne s'était pas laissée surprendre par les changements de règlement. En 2023, les 9 autres écuries ont eu le temps de mieux appréhender ces fameux changements et l'écart risque donc de se resserrer, mettant ainsi un peu plus de pression sur les épaules de Max Verstappen.

Des concurrents prêts à mettre Verstappen au défi ?

Ferrari, Mercedes et les autres ne pourront plus se cacher. La saison de transition est terminée et elles ont eu le temps de s'adapter au nouveau règlement. Leurs monoplaces se doivent d'être au niveau, du moins de se rapprocher de la Red Bull. Tout le monde affiche ses ambitions dernièrement et se dit prêt à faire tomber Max Verstappen. Il n'avait rien laissé aux autres la saison passée et cela a forcément crée de la frustration. Le Néerlandais fait office de grand favori tant lui et son écurie dominent, à l'image des saison précédentes où Lewis Hamilton faisait régner sa loi. La pression est énorme sur ses épaules, d'autant plus qu'il aborde cette saison dans la peau d'un double champion du monde. Mais les premières sensations sont bonnes.

«Je suis très satisfait de ces essais»