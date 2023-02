F1 : Hamilton a vécu l’enfer, il annonce la fin de son calvaire

Pierrick Levallet

Ennuyé par le marsouinage en début de saison dernière, Lewis Hamilton a vécu un véritable calvaire chez Mercedes. Mais l'entame du nouvel exercice de F1 devrait mieux se dérouler pour le septuple champion du monde. En effet, Toto Wolff a fait d'importantes révélations sur le développement de la monoplace, qui devraient ravir le Britannique.

Le début de la saison 2022 était un véritable calvaire chez Mercedes. En difficulté dans le développement de sa monoplace, l’écurie allemande n’arrivait pas à réduire l’effet de marsouinage sans que les performances de la voiture ne soient atteintes. Lewis Hamilton a donc dû composer avec ces rebonds intempestifs qui lui ont fait vivre un enfer un bon moment. À cause de cela, il a d’ailleurs été rapidement exclu de la course au titre. Mais 2023 a l’air d’être de meilleur augure pour le septuple champion du monde.

F1 : Max Verstappen vend du rêve, Lewis Hamilton va enrager https://t.co/adRFmS5Sx7 pic.twitter.com/qn3DSLyRwx — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«Il n’y a pas de rebond»

« La W14 semble être équilibrée dans le bon sens. Il n’y a pas de rebond, ce qui est une bonne nouvelle, à part cette grosse bosse au bout de la ligne droite. On a un bon point de départ après cette première demi-journée de roulage. Nous recueillons beaucoup de données parce qu’il était important de corréler évidemment après ce qui nous est arrivé l’année dernière et d’essayer différentes choses. Donc, une première matinée productive. Des mauvaises surprises ? Je ne crois pas. On savait déjà que nous étions en difficulté en arrivant ici en 2022. La voiture rebondissait et nous n’étions vraiment pas capables de la faire rouler correctement. C’est donc très différent. Je pense que nous avons maintenant une base solide sur laquelle travailler et essayer d’optimiser la voiture, ce que nous n’avons pas encore fait » a expliqué Toto Wolff après la première journée d'essais à Sakhir ce jeudi, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous devons juste travailler sur le programme»