Incroyable, il se fait plomber par Michael Schumacher en F1 ?

Pierrick Levallet

Viré de chez Haas et remplacé par Nico Hülkenberg, Mick Schumacher occupera le rôle de pilote de réserve chez Mercedes en 2023. Malgré tout, l'Allemand vise un retour en F1 dès 2024. Mais depuis son arrivée en 2021, le pilote de 23 ans doit faire face à une certaine pression à cause du nom qu'il porte.

Après seulement deux saisons en F1, Mick Schumacher se retrouve déjà sans écurie. L’Allemand, fils du légendaire Michael Schumacher, a été remplacé par Nico Hülkenberg chez Haas. Le jeune Allemand se retrouve donc cantonné à un rôle de pilote de réserve chez Mercedes et vise un retour en F1 dès 2024. Loin des circuits, Mick Schumacher aura l’occasion d’apprendre de Lewis Hamilton et George Russell pour se préparer.

F1 : Mick Schumacher prépare déjà son retour https://t.co/vvG5zkinYv pic.twitter.com/G5gpneuQPo — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

«Être à la hauteur de ce nom est le plus gros problème de Mick»

« Mon retour en F1 ? Je vais adopter la même approche qu’Alex [Albon] a eue. Tout ingurgiter, apprendre des meilleurs. Mais, plus que cela, c’est aussi une opportunité pour moi d’avoir pas un mais deux équipiers de grand talent. Je vais tout regarder et voir ce qu’ils font. Peut-être que je n’aurai pas de comparaison directe parce que je ne conduis pas, mais je sais comment j’aborde mon apprentissage et je pourrai donc voir ce qu’ils font eux de leur côté et comment ils abordent les leçons qui doivent être tirées de chaque séance, qualif ou course. S’ils ont une voiture qui survire, que font-ils avec les outils à disposition ? Que font-ils en termes de styles de pilotage pour s’adapter ou adapter la voiture. Espérons-le, j’ajouterai tout ça à ma boîte à outils pour pouvoir m’aider à revenir en F1 au mieux » a d’ailleurs expliqué l’ancien pilote d’Haas récemment. Mais de son côté, Bernie Ecclestone pense avoir cerné le plus gros obstacle de Mick Schumacher.

«Il lui sera difficile de trouver un cockpit maintenant»