F1 : Mick Schumacher prépare déjà son retour

Auteur d'une saison 2022 bien en deçà des attentes placées en lui, Mick Schumacher n'a pas été conservé par l'écurie Haas. L'Allemand passera l'année 2023 au sein du paddock mais don un rôle différent puisqu'il est devenu réserviste de Mercedes. Son aventure pourrait tourner court car il a déjà des contacts avec d'autres équipes.

Bien loin du niveau de son père Michael, Mick Schumacher n'a pas apporté satisfaction à l'écurie Haas qui a fait le choix de s'en séparer pour rappeler Nico Hulkenberg. Malgré tout, le pilote allemand ne s'est pas démotivé et il sait qu'il a encore le temps pour revenir en Formule 1. C'est en tout cas son objectif et il se montre très confiant à ce sujet, lui qui occupera le poste de réserviste chez Mercedes pour la saison à venir.

«Certaines équipes ont déjà manifesté leur intérêt»

« Peut-être que ce n’est pas la décision que je voulais, mais être chez Mercedes c’est une autre façon de s’améliorer en tant que pilote de course. Cela a été bénéfique à plusieurs pilotes ici, comme Esteban (Ocon). Mon objectif est de rester en Formule 1. Il n’y a aucune garantie bien sûr, mais je suis dans une position confortable où je pense que je peux tirer beaucoup de profit de cette année. Je suis sûr qu’il y aura des opportunités. D’ailleurs, certaines équipes ont déjà manifesté leur intérêt au cours de l’hiver. Alors, il y a quelque chose à attendre après cette année où je vais apprendre un maximum de choses. Nous verrons au cours des prochaines semaines et des prochains mois quand les pourparlers commenceront », a-t-il révélé lors de la présentation de la nouvelle monoplace Mercedes à Silverstone.

«Mon objectif est de courir à nouveau en Formule 1»