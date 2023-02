F1 : Vers une saison historique ?

Arnaud De Kanel

Les records sont faits pour être battus et à l'aube de la saison 2023 de Formule 1, Max Vertsappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso ainsi que les 17 autres pilotes du paddock comptent bien accomplir des exploits sur le prochain exercice. Le 10 Sport vous propose 8 prestigieux records qui pourraient tomber en 2023 et rendre cette saison historique.

L'ultime record pour Hamilton ?

2023 peut être historique pour Lewis Hamilton. Déchu de son titre depuis deux saisons par Max Verstappen, le Britannique reste à quai. Il co-détient avec Michael Schumacher, le record du nombre de titres remportés en Formule 1 avec 7 sacres. Cette saison, il aura forcément à coeur de se racheter et il pourra compter sur une équipe Mercedes remontée qui fera tout son possible pour l'aider à faire tomber cette trace, la plus prestigieuse de toutes sans aucun doute.

Verstappen pour faire mieux que lui-même ?

En 2022, Max Verstappen a remporté 15 Grands Prix. Cette performance n'avait jamais été réalisée auparavant. Ainsi, il battait le précédent record détenu par Sebastian Vettel qui avait triomphé à 13 reprises en 2013, et Michael Schumacher avec le même nombre en 2004. Espérons tout de même que l'écart abyssal entre les pilotes se rétrécisse cette saison pour le suspens.



Un autre record a été battu par le pilote Red Bull, en 2021 cette fois-ci, celui du nombre de podiums. Verstappen était monté sur la boite à 18 reprises. Cette marque pourrait être effacée cette saison car 23 Grand Prix se tiendront.

Jim Clark attend son successeur

Le record du regretté Jim Clark tient toujours. L'Ecossais avait réalisé huit Grand Chelem en une seule saison, c'est à dire faire la pole position, le meilleur tour et remporter la course, la difficulté supplémentaire étant qu’il faut cette fois avoir mené chaque tour du Grand Prix. Lewis Hamilton s'en était rapproché en en réalisant 6 sur une seule saison.

Hamilton-Schumacher, destins liés

Lewis Hamilton et Michael Schumacher co-détiennent plusieurs records. Le nombre de victoires sur un Grand Prix en fait partie. Le Britannique affectionne particulièrement le Grand Prix de Hongrie et celui de Silverstone où il a triomphé à 8 reprises. Schumacher quant à lui avait fait du Grand Prix de France son fief. Lewis Hamilton aura donc l'occasion d'alourdir son total à 9, et aura le luxe de tenter sa chance à deux reprises.



L'un avec l'autre, le record du nombre de poles positions sur un Grand Prix. Là encore, le Britannique aura deux tentatives pour faire mieux que Schumacher et ses 8 poles au Japon et qu'Ayrton Senna à Saint-Marin, puisqu'il disputera le Grand Prix d'Australie et de Hongrie, sa terre promise.



Lewis Hamilton est également à 3 unités de Schumacher au nombre de Hat-trick réalisés. L'Allemand a réalisé la pole position, le meilleur tour en course et la victoire à 22 reprises, là où Hamilton en est à 19.

Un vétéran en chasse un autre

Enfin, Fernando Alonso pourrait se faire dépasser par son rival britannique. Détenteur du record de Grands Prix disputés avec 356 départs, Alonso possède également celui du nombre de Grands Prix terminés, lui qui a vu le drapeau à damiers à 281 reprises. Juste derrière, Hamilton en est à 280 courses bouclées en seulement 310 départs. Tâche à l'Espagnol de ne pas se rater pour rallier la ligne d'arrivée.