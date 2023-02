Quatre nouveaux français en F1 ? C’est possible !

Arnaud De Kanel

Alors que la saison de Formule 1 s'apprête à débuter, il en va de même pour la Formule 2. A l'échelon inférieur en 2023, on retrouvera 4 pilotes français. Forcément, c'est le passage obligé pour se montrer et prétendre à un baquet de F1. Alors, quelles sont les étoiles montantes de la course automobile française ?

En 2023, Esteban Ocon et Pierre Gasly auront la lourde tâche de représenter la France en Formule 1. Mais voilà qu'ils pourraient être rejoints voire remplacés dans les années à venir par quatre de leurs compatriotes.

Théo Pourchaire (ART Grand Prix)

Le plus expérimenté de tous est Théo Pourchaire. Sans proposition en F1, le pilote de 19 ans était pressenti pour filer en Formule E ou la Super Formula au Japon. Malgré tout, il a pris la décision de poursuivre dans l'antichambre de la F1 pour une troisième saison consécutive. Cinquième du championnat en 2021, il abordait 2022 dans la peau du favori. Malheureusement, il s'est contenté de la deuxième place, sa monoplace l'ayant lâché à de nombreuses reprises. S'il veut passer à l'échelon supérieur, il devra être champion du monde dès 2023. Rappelons qu'il fait encore partie de la Sauber Academy.

Victor Martins (ART Grand Prix)

A l'instar d'Alpine en F1, l'écurie ART Grand Prix misera sur une paire de pilotes français avec donc Théo Pourchaire et Victor Martins. Le second découvrira la Formule 2 après avoir été titré en Formule 3 la saison passée. L'attente sera grande autour de lui au vu de son nouveau statut. Mais prudence, le niveau sera relevé et Martins devra éviter de faire comme Dennis Hauger, titré en F3 en 2021, et seulement dixième l’an passé. A la différence de Théo Pourchaire, il est membre de l’Alpine Academy.

Isack Hadjar (Hitech GP)

Le phénomène, il est là ! A seulement 18 ans, Isack Hadjar débarque en F2 cette saison. En F3 la saison passée, il avait remporté 3 Grand Prix et s'était hissé à 4 reprises sur le podium, ce qui lui avait permis de jouer le titre jusqu'au bout. Finalement, il avait terminé à la 4ème place du championnat du monde, mais pour une première saison, c'est impressionnant. Membre de la Red Bull Junior Team, le Français jouit d'excellentes relations avec Helmut Marko, le taulier du groupe autrichien, ancien mentor de Pierre Gasly et Max Verstappen. Isack Hajar sera l'attraction de la saison en F2.

Clément Novalak (Trident)

Promu en F2 la saison passée après une prometteuse 3ème place en F3, Clément Novalak était attendu au tournant. Il bénéficiait de l'ultra performante monoplace MP Motorsport. Mais pendant que son coéquipier Felipe Drugovich est devenu champion du monde, il s'est contenté d'une très décevante 14ème place. Il a fait le choix de revenir aux sources, dans l'écurie Trident avec laquelle il avait réalisé de grosses performances en F3. A 22 ans, le temps presse un peu pour Clément Novalak.