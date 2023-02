F1 : Gasly, Ocon… Le pari fou d’Alpine

Arnaud De Kanel

Sous fond de tension avec ses dirigeants, Fernando Alonso annonçait en pleine saison son départ d'Alpine pour rejoindre Aston Martin. Suite à cela, l'écurie française s'est démenée pour convaincre Pierre Gasly de signer. Et cocorico, tout sera français chez Alpine en 2023. Mais attention tout de même, le succès n'est pas garanti pour différentes raisons.

A la surprise générale, Fernando Alonso prenait la décision de quitter Alpine alors qu'il avait entamé des négociations pour prolonger son contrat. Dans la foulée, l'écurie française nommait Oscar Piastri, membre de l'Academy. C'était sans compter sur l'envie de l'Australien de rejoindre McLaren et Lando Norris suite au départ de Daniel Ricciardo. S'en est suivi un immense fiasco après le démenti du pilote sur les réseaux sociaux. Alpine devait donc se racheter auprès de ses fans après cette humiliation et il fallait frapper un grand coup. Après de longues semaines de négociations, c'est Pierre Gasly qui était nommé pour succéder à Fernando Alonso. Un choix étonnant compte tenu du niveau assez proche entre les deux et de leur relation assez froide ces dernières années. Mais avec l'arrivée du Rouennais, c'est une écurie 100% française qui s'apprête à débuter sa saison le 5 mars prochain.

Alpine made-in France !

Le made-in France, slogan cher à l'ancien ministre de l'Economie Arnaud Montebourg, fera son retour en Formule 1 cette année. Les deux pilotes d'Alpine sont français, le moteur et le châssis de la monoplace également. Un pari assez fou pour différentes raisons. La première réside dans l'écart de niveau entre les deux pilotes. Ce dernier est faible, ils ont tout deux remporter un Grand Prix, à Monza pour Gasly et Budapest pour Ocon, et rêvent toujours de devenir champion du monde. Ils portent la lourde responsabilité de représenter la France dans le paddock et entendent augmenter leur cote de popularité dans l'hexagone grâce à cela. La hiérarchie n'ayant pas encore été établie, Alpine s'expose à une grande rivalité entre les deux et les vieux démons pourraient ressurgir.

Quid des relations entre Ocon et Gasly ?

Lors de la nomination de Pierre Gasly, un sujet alimentait tous les débats : comment envisager une bonne association avec Esteban Ocon ? Et pour cause, ces dernières années, ce n'était pas l'amour fou entre les deux pilotes. Pourtant, ils se connaissent depuis tout petit, époque où ils se tiraient la bourre en karting et qu'on les pensait inséparables. Mais au fil du temps, leur entente s'est dégradée pour laisser place à une rivalité. Si les deux principaux concernés assurent avoir discuté pour mettre une bonne fois pour toute les choses au clair, Alpine n'est pas à l'abris qu'un nouveau clash éclate. Esteban Ocon n'est pas du genre à se laisser marcher dessus et le ton était monté à plusieurs reprises avec Fernando Alonso. Aussi prometteuse qu'elle soit, cette association ressemble à un pari totalement fou d'Alpine.