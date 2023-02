F1 : Gasly-Ocon, «arrêtez de nous prendre pour des jambons»

La rédaction

La saison 2023 de Formule 1 promet de faire des étincelles ! Les regards vont notamment se tourner vers Alpine qui possède comme pilotes, deux Normands, et donc deux Français : Esteban Ocon et Pierre Gasly. Sauf que depuis leur enfance et les pistes de karting, les deux pilotes se vouent une certaine inimitié, contrairement à ce qu'ils annoncent. Et ça ravit Marion Bartoli.

Gros coup de projecteur sur Alpine en ce début de saison. Composée d'une équipe 100% française, l'écurie a également annoncé que Zinedine Zidane serait l'ambassadeur de la marque française. Et à deux semaines des grands débuts à Bahrein, la rivalité virile entre Gasly et Ocon met l'eau à la bouche des fans de F1.

« Arrêtez de nous prendre pour des jambons »

Dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport diffusée sur RMC , Marion Bartoli a évoqué ce duel franco-français : « Il ne va vraiment pas falloir me faire croire, qu'après 20 ans ou ils se sont détestés copieusement, via des déclarations plus assassines que les autres, notamment Gasly qui a balancé sur Ocon, Ocon qui lui est rentré dedans lors du Grand Prix de France en 2018, on va avoir droit à un duel poli. Depuis leurs années de karting, ce n'est qu'une bagarre de celui qui va être le plus fort, qui va marquer le plus de points, qui va être devant l'autre. Et là on va me faire croire qu'on va balancer tout ça d'un revers de manche en disant 'maintenant on va être poli, on va être gentil, on a grandit, on a comprit. Il n'y a pas de souci, quand l'autre va pouvoir marquer des points je vais lui laisser la place parce qu'on va me le dire dans le casque.' Arrêtez de nous prendre pour des jambons s'il vous plaît. »

« Ils vont s'étriper car ce sont des mâles alpha »