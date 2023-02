F1 : Zidane est son «héros», il n’en revient pas

Hugo Chirossel

Toujours sans poste depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane est maintenant engagé en Formule 1. En effet, le Ballon d’Or 1998 est devenu l’ambassadeur d’Alpine, ce qui a été annoncé lors de la présentation de la nouvelle monoplace de l’écurie française pour la saison à venir, pour le plus grand bonheur de Pierre Gasly.

Cela fait bientôt deux ans que l’on attend de savoir quel sera le prochain club de Zinédine Zidane. En attendant de reprendre du service, l’ancien entraîneur du Real Madrid va apporter son expérience à Alpine en Formule 1. En effet, Zinédine Zidane est devenu l’ambassadeur de l’écurie française, ce qui a été annoncé ce jeudi, lors de la présentation de la nouvelle monoplace d’Esteban Ocon et Pierre Gasly à Londres.

« C’était l’un de mes héros quand j’étais enfant »

Zinédine Zidane a expliqué avoir accepté ce rôle afin de promouvoir, à travers son propre parcours, l’égalité des chances, l’inclusion et la diversité. Un réel bonheur pour Pierre Gasly, grand fan du Ballon d’Or 1998. « C’est juste incroyable d’avoir Zinedine Zidane comme ambassadeur. Personnellement, c’était l’un de mes héros quand j’étais enfant. Je l’ai suivi pendant des années », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Zinédine Zidane est juste un sportif et un manager tellement inspirant »