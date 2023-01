F1 : Une guerre avec Ocon ? Gasly lâche une terrible vérité

Hugo Chirossel

Alors que Pierre Gasly a remplacé Fernando Alonso chez Alpine, sa relation avec Esteban Ocon soulève toujours beaucoup de questions. Trop au goût de l’ancien pilote AlphaTauri, qui estime que ce sujet a trop souvent été mis sur la table. S’il avoue qu’ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, Pierre Gasly s’attend à une rivalité saine entre eux cette saison.

Pour la saison à venir, nous aurons droit à un duo de pilotes 100% français en Formule 1. Afin de remplacer Fernando Alonso, parti chez Aston Martin, Alpine a décidé de miser sur Pierre Gasly. Un choix qui a interrogé, au vu du passif entre lui et Esteban Ocon. Ils se connaissent depuis longtemps et le fait qu’ils ne se soient pas toujours très bien entendu n’est plus un secret pour personne. Depuis l’annonce de l’arrivée de Pierre Gasly, lui et Esteban Ocon ont multiplié les déclarations afin d’assurer que tout allait bien entre eux, ce que l'ancien pilote AlphaTauri a une nouvelle fois fait récemment.

« OK, nous ne sommes pas meilleurs amis, mais on s'entend »

« Pour moi, c'est un sujet dont on a bien trop parlé. On s'entend bien. OK, nous ne sommes pas meilleurs amis, mais on s'entend », a confié Pierre Gasly à Motorsport.com . « On a fait quelques événements, on se parle, et quand je regarde dans le reste du paddock, les relations entre les autres équipiers, je pense qu'il y en a clairement des pires que la nôtre. Si vous voulez parler d'Esteban et moi, il faut probablement parler de la relation entre 60% des gars dans le paddock. Donc, non, ça va . »

« Je suis sûr que nous allons bien travailler ensemble chez Alpine »