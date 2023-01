Racisme, la star de la F1, Lewis Hamilton ne veut pas en rester là !

Arnaud De Kanel

Cela n'est un secret pour personne, la F1 est l'un des sports les plus difficile d'accès. Pour cause, outre le talent, il faut énormément d'argent pour y rentrer. La F1 n'est également pas connue pour sa diversité. Grand défenseur de la lutte contre le racisme, Lewis Hamilton veut que les choses changent.

Lorsque quelque chose ne lui plait pas, Lewis Hamilton le fait savoir. Dernièrement, c'est à propos des managers des pilotes qu'il avait des choses à dire. Il estime qu'ils « ne seront pas là si vous ne leur faites pas faire des affaires . » En revanche, il conseille donc de faire confiance à un membre de sa famille car « votre père ou vos parents seront là pour les bonnes raisons, elles sont pures dès le départ. Et ils seront toujours là même si vous ne rencontrez pas le succès . » Et au-delà du fait d'avoir un bon manager pour rentrer en F1, il faut également avoir des moyens. Autre facteur relevé par Lewis Hamilton, la couleur de peau. Il trouve qu'il n'y a que trop peu de personnes noires dans le paddock.

F1 : Avenir incertain pour Hamilton, Mercedes annonce déjà le verdict final https://t.co/NcCn2BDcGk pic.twitter.com/zUozgcppJq — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

«Il y a un manque de diversité»

« Il y a aujourd’hui beaucoup de gens et d’entreprises qui essaient d’améliorer la diversité et l’inclusion. Beaucoup d’entreprises veulent être associées au bon message. Il ne s’agit pas seulement de ce que vous faites sur la piste, mais aussi de la façon dont vous vous présentez. De votre comportement lorsque vous perdez. Comme je l’ai dit, il y a un manque de diversité dans les très, très grandes entreprises et organisations, il y a peu de personnes de couleur noire au sein du leadership à tous les niveaux », constate le septuple champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant de conclure.

Hamilton veut aider