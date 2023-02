F1 : Red Bull offre un gros avantage à Verstappen, Hamilton et Leclerc enragent déjà

Arnaud De Kanel

Alors que la saison débutera dimanche prochain lors du Grand Prix de Bahreïn, des premiers indicateurs permettent de situer où en sont les 20 pilotes du paddock. Double champion du monde en titre, Max Verstappen possède un atout de taille sur ses deux principaux rivaux Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Une faveur offerte par Red Bull qui lui permet d'aborder cette nouvelle saison avec plus de sérénité.

À une semaine du début de la nouvelle saison de Formule 1, Max Verstappen retient toute l'attention. Les projecteurs sont braqués sur le pilote néerlandais, double champion du monde en titre après avoir fait cavalier seul l'an passé. Bien que la saison n'ait toujours pas débuté, il jouit déjà d'un énorme avantage sur Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Outre les performances déjà convaincantes de sa nouvelle monoplace, c'est grâce à la gestion interne de Red Bull que Verstappen part avec un temps d'avance.

Le beau cadeau de Red Bull à Verstappen

La saison 2022 n'aura été qu'une simple formalité pour Max Verstappen. Elle lui aura permis d'asseoir un peu plus sa domination sur le paddock mais également au sein de son écurie Red Bull. Pilote à fort caractère, Max Verstappen n'en fait qu'à sa tête au sein de l'équipe autrichienne qui se plie en quatre aux demandes de son champion. Le Néerlandais sait qu'il a les pleins pouvoirs et il en abuse parfois. Comme au Grand Prix du Brésil où il n'avait pas suivi les directives de ses dirigeants qui lui avaient ordonné de laisser passer son coéquipier Sergio Perez. La tension était monté avec le Mexicain qui avait très vite été rappelé à l'ordre par Verstappen. Ce dernier avait mis la pression sur son coéquipier en affirmant que s'il ne se contentait pas de son rôle de numéro deux, il pouvait partir. Désormais, Sergio Perez est résigné et il ne fera pas d'ombre à son coéquipier, encore plus conforté dans son rôle de numéro 1 absolu. Un statut affirmé à l'inverse de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Une hiérarchie pas franchement établie chez Ferrari et Mercedes