F1 : Battu par Verstappen, Hamilton veut mettre fin à son calvaire

Pendant les essais à Sakhir, tout ne s'est pas passé comme prévu du côté de chez Mercedes. Lewis Hamilton a eu quelques difficultés et a même été battu par Max Verstappen. Le Britannique ne veut pas revivre le même calvaire que la saison dernière. Mais il se veut confiant malgré tout quant au travail que Mercedes fournira afin de corriger les erreurs sur la voiture.

Alors que le premier Grand Prix de l’année - à Bahreïn (5 mars) - approche, les pilotes ont pu faire leurs premiers tests sur la piste de Sakhir. Les monoplaces de chez Red Bull ont montrées qu’elles étaient prêtes à entamer la nouvelle saison. Comme prévu, Max Verstappen promet d’être un sérieux candidat pour le titre. Le Néerlandais a d’ailleurs battu Lewis Hamilton lors de ces essais. Mercedes n’a toujours pas trouvé les bons réglages pour optimiser sa voiture. Mais le septuple champion du monde se veut confiant malgré tout.

«Nous réalisons que nous avons toujours une montagne à gravir»

« C’est ma 11e année avec l’équipe et tout le monde est revenu avec le même désir de travailler dur - personne n’a été complaisant. Nous réalisons que nous avons toujours une montagne à gravir après ces essais mais personne ne s’inquiète, tout le monde est concentré et y croit. Tout le monde dans le garage, tout le monde à l’usine va parcourir toutes les données jusqu’aux essais libres vendredi et continuer à trouver des gains, de meilleurs réglages, des pièces à modifier facilement ou plus tard » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous ne sommes pas là où nous voulons être»

Le pilote de Mercedes a ensuite mis l’accent sur la principale qualité de son écurie : « La fiabilité a généralement été bonne - nous avons évidemment eu un souci vendredi, mais en général, elle a été relativement bonne. Et à la fin, c’est toujours agréable quand la piste devient un peu plus fraîche, que vous mettez des pneus plus tendres et que vous voyez les différences entre les pneus parce que vous n’avez pas ce maudit rebond qui vous ralentit ! Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais c’est une bonne base pour commencer. »

«Nous ne sommes toujours pas en mesure d’égaler les Red Bull»