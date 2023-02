«Une opportunité rare» chez Mercedes, Hamilton menacé ?

Arnaud De Kanel

Bien en deçà des attentes placées en lui, Mick Schumacher n'a pas été prolongé par Haas qui a décidé de mettre fin à leur aventure commune en nommant Nico Hulkenberg en remplacement. L'Allemand a réussi à trouver un point de chute chez Mercedes où il sera troisième pilote. Esteban Ocon y voit que du positif et cette expérience pourrait pousser Lewis Hamilton vers la sortie.

Les places sont chères en Formule 1 et c'est pour tout le monde pareil. Après seulement deux saisons chez Haas, Mick Schumacher a été remercié par l'écurie américaine. Le fils de l'illustre Michael, septuple champion du monde, évoluera du côté de Mercedes en 2023. Il a été recruté en qualité de troisième pilote, prêt à dépanner en cas d'absence de Lewis Hamilton et de George Russell. Un rôle que connait bien Esteban Ocon qui avait occupé la même fonction dans le passé chez Renault avant d'être promu titulaire. Le pilote Alpine a commenté l'arrivée de son homologue chez Mercedes et il n'enterre pas la suite de sa carrière en F1, bien au contraire. Lewis Hamilton peut trembler.

«C'est une opportunité rare»

« Il a une opportunité très rare - et une opportunité que j’ai également eue - de travailler avec une équipe qui domine le sport depuis si longtemps et qui possède d’énormes connaissances. Ce n’est pas négligeable. C’est même un très grand atout, quand on revient comme pilote à plein temps. Vous avez vu une équipe comme celle-là travailler de l’intérieur et vous avez des clés et des informations que vous pouvez apporter à votre future équipe. J’espère donc que Mick trouvera une solution très bientôt. Et je ne doute pas qu’une équipe serait intéressée par lui », a déclaré Esteban Ocon lors des essais hivernaux à Bahreïn. Et cette équipe pourrait être Mercedes qui n'a pas encore clarifié l'avenir de Lewis Hamilton.

Hamilton menacé par Schumacher ?

Si Lewis Hamilton continue la Formule 1, c'est en partie à cause de Michael Schumacher, le père de Mick. En effet, le Britannique court après un huitième sacre pour dépasser l'Allemand au panthéon de la F1. En fin de contrat à l'issue de la saison, rien n'est encore signé pour sa prolongation. Si les deux parties se montrent confiantes, cette attente interroge. Mercedes et Hamilton jouent peut-être volontairement la montre en attendant de voir ce que réserve 2023. En cas de titre du Britannique, difficile de le voir prolonger. Mais en cas de nouvelle désillusion et de contre-performance, prudence également car derrière, Mick Schumacher attend son tour et il pourrait profiter de cette année d'observation pour mieux intégrer Mercedes en 2024.