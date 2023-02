Hamilton - Russell : La saison de tous les dangers ?

Arnaud De Kanel

Les essais hivernaux se tiennent actuellement et cela signifie que la nouvelle saison de Formule 1 approche à grands pas. Comme à l'accoutumée, Mercedes sera scrutée de très près, en particulier sur la relation entre Lewis Hamilton et George Russell. Si tout s'est déroulé sans accroc en 2022 entre les deux, ça pourrait être bien différent en 2023.

Après 8 ans de domination chez les constructeurs, Mercedes a laissé son trône en rétrogradant à la 3ème place de ce classement. Côté pilote, George Russell se plaçait devant Lewis Hamilton alors qu'il disputait sa première saison avec les Flèches d'Argent . Le cadet a terminé quatrième tandis que le septuple champion du monde s'est hissé à la 6ème place du championnat du monde. Mais très vite, Hamilton a compris qu'il ne serait pas dans la lutte avec Max Verstappen. Forcément, cela ne l'a pas dérangé que Russell lui fasse un peu d'ombre. Mais attention, leur relation pourrait se refroidir.

Russell-Hamilton, une guerre inévitable ?

Mercedes veut jouer la gagne en 2023. Et ce qui laisse entrevoir le pire entre Lewis Hamilton et George Russell, c'est que ce dernier veut aussi jouer le titre. Fort d'une première saison plutôt réussie où il a remporté son premier Grand Prix au Brésil, il entend bien prendre la succession de son ainé. Un problème de taille pour Hamilton qui n'avait pas ce problème avec Valterri Bottas, beaucoup moins caractériel que le fougueux Russell. La dernière fois qu'il a connu une rivalité en interne, c'était avec Nico Rosberg et Hamilton avait fini par prendre le dessus. Il pourrait réaffirmer son statut en 2023 selon Johnny Herbert.

«Hamilton va montrer à Russell qui est le patron»