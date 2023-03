F1 : Le terrible aveu de Lewis Hamiton sur Verstappen

La rédaction

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a connu une année 2022 très décevante. Le Britannique espère faire mieux en 2023, mais vise surtout un 8ème titre synonyme de record absolu en termes de championnat du monde. Mais le pilote de Mercedes le sait : il lui faudra vaincre un Max Verstappen quasiment intouchable. Hamilton s’est d’ailleurs exprimé sur le champion néerlandais.

6ème au classement mondial l’année passée, Lewis Hamilton est déterminé à prendre sa revanche en 2023. Mais c’est sans compter sur l’ultra domination du pilote de chez Red Bull Max Verstappen sur le circuit depuis désormais deux ans. Auteur d’essais libres décevants ce vendredi, le septuple champion du monde s’est également exprimé dans ce qui s’apparente clairement à un aveu d’impuissance, sur la forme de son rival Max Verstappen.

Verstappen va être «très confiant» estime Hamilton

Alors que ce samedi ont eu lieux les qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn qui se tiendra dimanche, les tendances se sont confirmés. En effet, Max Verstappen partira en pôle position, tandis que Lewis Hamilton, lui, partira de la 7ème place. Dans des propos relayés par Motorsport.Com , le pilote de 38 ans s’est exprimé sur le néerlandais : « Je pense qu'il est toujours possible en tant qu'athlète, bien sûr, une fois que vous avez scellé le titre, que la pression change, et que ce soit différent. Vous pouvez dormir plus longtemps, vous (pouvez ressentir que vous) n'avez pas besoin de pousser autant à l'entraînement, parce que vous pouvez vous consacrer à d'autres choses » , déclare le Britannique avant de poursuivre : « Mais je pense qu'il sera très, très confiant. Je crois qu'ils ont développé une voiture incroyable l'année dernière, ils ont explosé tous les records sur à peu près tout. Et je ne pense même pas qu'ils aient forcé sur la fin et ils étaient quand même loin devant » .

Hamilton et Mercedes à «la chasse» de Verstappen