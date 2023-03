F1 : Hamilton craint le pire pour Mercedes

La rédaction

Alors que Max Verstappen semble de nouveau être le grand favori de cette saison 2023 de Formule 1, Lewis Hamilton septuple champion du monde, tentera de faire mieux que son année 2022 globalement décevante. Après la deuxième session des essais libres de Bahreïn ce vendredi, le Britannique a tiré la sonnette d’alarme pour Mercedes.

Si Fernando Alonso s’est adjugé le meilleur temps des essais libres de Bahreïn ce vendredi, les pilotes de chez Mercedes, eux, ne se sont absolument pas rassurés. Si George Russell a fini la journée à la 8ème place juste derrière Pierre Gasly, Lewis Hamilton a quant à lui terminé à une très décevante 13ème place avant d’entamer les qualifications samedi après-midi. Auteur d’une saison 2022 dans laquelle il n’avait pas remporté la moindre course (une première depuis 16 ans), le septuple champion du monde ne semble pas rassuré chez Mercedes.

«C’est difficile», Hamilton tire la sonnette d’alarme

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton livre un constat qui ressemble fortement à un aveu d’impuissance : « Nous avons découvert que nous sommes très loin, nous le savions un peu après les essais hivernaux, mais c’est un grand écart. Je fais tout ce que je peux, c’est comme ça, nous devons juste travailler » , déclare le champion britannique. « C’est difficile pour tout le monde, et ce n’est pas là où tout le monde dans l’équipe veut être, ou là où tout le monde dans l’équipe mérite d’être parce que tout le monde travaille si dur et est vraiment si courageux et réfléchi dans leur processus » .

Il faut «continuer à travailler» estime Hamilton