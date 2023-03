Avec Zidane, la France s’impose en F1

Arnaud De Kanel

Lors de la livrée de la monoplace Alpine que piloteront Esteban Ocon et Pierre Gasly, l'écurie française surprenait tout le monde en annonçant un renfort inattendu : Zinédine Zidane. Le légendaire numéro 10 des Bleus est devenu le nouvel ambassadeur de l'écurie normande et il est venu encore un peu plus renforcer la position de la France en F1.

Une nouvelle saison de Formule 1, la 74ème, débutera ce dimanche avec le Grand Prix de Bahreïn. Aux côtés de Max Verstappen, Lewis Hamilton ou encore Charles Leclerc, la présence française se fera ressentir. La 6ème puissance économique au monde s'impose comme une nation incontournable du paddock, encore plus avec l'arrivée surprise de Zinédine Zidane.

F1 - GP de Bahreïn : Verstappen veut briser la malediction https://t.co/JIDhkUIbeh pic.twitter.com/XZGjjkrL4l — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Alpine, une écurie 100% française

Alpine sera le porte drapeau de la France en Formule 1 en 2023. L'écurie normande a réuni les deux meilleurs pilotes français du paddock. Esteban Ocon était déjà là, c'est donc Pierre Gasly qui est venu remplacer Fernando Alonso. Un duo de pilotes français au volant d'une monoplace française ! En effet, le moteur et le châssis de l'Alpine sont issus de l'ingénierie tricolore. Et comme si toute cette touche française ne suffisait pas, Zinédine Zidane est devenu l'ambassadeur de l'écurie. Un contrat de 14M€ sur 4 ans mais un coup de publicité extraordinaire. Zizou est l'idole des Français et Alpine a sans doute eu le nez creux en lui confiant ce rôle d'ambassadeur qui pourrait créer un véritable élan populaire autour de l'équipe. Chaque faits et gestes du champion du monde 98 sont suivis de près, il en sera pareil pour ses passages en F1.

Ferrari mise sur Vasseur, Pourchaire se tient prêt

Alpine n'est pas la seule écurie à avoir miser sur la France. Suite au départ de Mattia Binotto, Ferrari a décidé de le remplacer par Frédéric Vasseur. Le Français occupera donc l'un des postes les plus convoités du paddock, celui de la direction sportive de la plus mythique des écuries. Enfin, Théo Pourchaire, pilote en F2, est un pilote d'essais pour Alfa Romeo. Il pourrait avoir sa chance avec les grands prochainement. Bien que la présence française soit importante, un point d'ombre fait tâche.

Pas de Grand Prix en 2023

Le véritable coup dur, il est là. En 2023, le Grand Prix de France ne se tiendra pas au Castellet. Faute de moyens et d'une attractivité jugée insuffisante par les organisateurs, la France ne verra aucune monoplace rouler sur ses terres. Au vu de la cupidité des décideurs de la F1, difficile de revoir un Grand Prix dans l'hexagone de si tôt...