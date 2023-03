F1 : Brad Pitt, Ricciardo... Pierre Gasly se lâche

Thibault Morlain

Producteur de la série Netflix Drive To Survive, Paul Martin a dernièrement déclaré sa flamme à Pierre Gasly. A ses yeux, le pilote Alpine a tout pour être la nouvelle star du show, prenant ainsi la place de Daniel Ricciardo, qui n'a pas de baquet pour cette saison 2023 de Formule 1. Des propos qui sont arrivés jusqu'aux oreilles de Gasly, qui a alors lâché sa réponse.

Daniel Ricciardo n'ayant pas de baquet pour cette saison 2023 de Formule 1, le série Drive To Survive doit se trouver une nouvelle tête d'affiche. Et si c'était Pierre Gasly ? Producteur de la série, Paul Martin ne dirait pas non à cela. « Pour moi, Pierre Gasly a toujours été dans ce rôle également. L’émission a fait ce voyage incroyable avec Pierre et je me sens assez attaché à lui émotionnellement. Nous l’avons vu traverser des moments incroyablement bas, avec la saison où il a été rétrogradé de Red Bull Racing et où Anthoine Hubert est mort », avouait-il à propos de Gasly.

« Je ne suis pas Brad Pitt »

Rapporté par NextGen Auto , Pierre Gasly s'est confié sur cette possibilité de devenir la nouvelle star de Drive To Survive. Le pilote Alpine a alors lâché à ce sujet : « C’est toujours agréable d’entendre ce genre de choses. En même temps, ce que je dis à chaque fois que je vais faire un tournage – je ne suis pas Brad Pitt. Je suis Pierre Gasly ».

« Le point principal est que Daniel va nous manquer »