Gasly prépare du lourd avec Alpine, la F1 peut trembler

Pierrick Levallet

Cette saison, Pierre Gasly composera un duo entièrement français avec Esteban Ocon chez Alpine. Le pilote de 27 ans remplace Fernando Alonso, parti chez Aston Martin. Et le Français n'entend pas faire de la figuration au sein de l'écurie tricolore, bien au contraire. Il s'est même fixé un objectif pour le premier Grand Prix de la saison, qui se tiendra à Bahreïn ce dimanche.

«J’attends cet instant avec impatience»

« Je suis extrêmement heureux de disputer ma première course avec Alpine ce week-end à Bahreïn. Depuis mon premier roulage avec l’équipe en décembre à Abu Dhabi, j’attends cet instant avec impatience, et il est désormais presque là. Je suis focalisé sur la préparation de ce week-end de course et j’ai déjà hâte de faire mes premiers tours de qualifications avec l’A523 avant de nous battre en course dimanche » a confié le pilote d’Alpine dans un entretien accordé à NextGen-Auto .

«L’objectif est de repartir avec des points en poche»