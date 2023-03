F1 : Verstappen en danger, Hamilton et Leclerc le menacent

Thibault Morlain

Ça y est, la saison de Formule 1 va reprendre ses droits. Et en 2023, les pilotes vont débuter par le Grand Prix de Bahreïn. Double champion du monde en titre, Max Verstappen aura fort à faire pour défendre sa couronne. Et pour le pilote néerlandais, cette première manche sur le circuit de Sakhir s'annonce compliquée. En effet, cette piste ne réussit clairement pas à Verstappen, au contraire de Charles Leclerc ou encore Lewis Hamilton.

Après quelques mois de vacances, les pilotes de Formule 1 sont de retour aux affaires. En effet, le 5 mars se déroulera le premier Grand Prix de cette nouvelle saison 2023. Qui succèdera à Max Verstappen, double champion du monde en titre ? Tel sera l'enjeu de cet exercice. Et cette quête de la couronne mondiale va donc commencer au Bahreïn, sur le circuit de Sakhir. Au volant de sa Red Bull, Verstappen sera forcément attendu au tournant pour commencer 2023 en trombe. Mais attention pour le pilote néerlandais.

F1 : «Ça fait très mal», Alonso déjà pénalisé https://t.co/BXpvMvR8bl pic.twitter.com/B1QhfKzajp — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

0 pointé pour Verstappen au Grand Prix de Bahreïn

Bien évidemment, pour Max Verstappen, commencer la saison 2023 par une victoire serait une excellente nouvelle en vue de conserver son titre de champion du monde. Mais sur le circuit de Sakhir, lors du Grand Prix du Bahreïn, le Néerlandais n'est clairement pas en réussite. En effet, depuis le début de sa carrière en Formule 1, Verstappen ne s'est tout simplement jamais imposé lors de ce GP. Aura-t-on le droit à une première en 2023 ?

Leclerc reste sur une victoire à Sakhir

Si Max Verstappen n'est clairement pas en réussite lors de ce Grand Prix du Bahreïn, ce n'est pas le cas pour d'autres. Au volant de sa Ferrari et prétendant annoncé pour le titre, Charles Leclerc reste le tenant du titre de ce Grand Prix du Bahreïn. En effet, en 2022, c'est le Monégasque qui s'était imposé sur le circuit de Sakhir quand Max Verstappen avait lui terminé à l'avant-dernière place à l'arrivée.

5 succès pour Hamilton

Charles Leclerc reste donc sur une victoire au Grand Prix de Bahreïn. Mais attention également à Lewis Hamilton. Après un exercice 2022 dès plus compliqués pour le pilote Mercedes, le Britannique entend bien prendre sa revanche en 2023, étant toujours en quête d'un 8ème titre de champion du monde. Et sur le Grand Prix de Bahreïn, Hamilton a pris l'habitude de gagner. En effet, le pilote de 38 ans compte 5 victoires sur ce GP, acquises en 2021, 2020, 2019, 2015 et 2014.

La surprise Fernando Alonso ?

Et si la surprise se nommait finalement Fernando Alonso pour ce Grand Prix de Bahreïn ? Parti d'Alpine pour rejoindre Aston Martin, l'Espagnol a été plutôt performant lors des essais hivernaux. Sur le circuit de Sakhir, Alonso pourrait donc créer la sensation, lui qui a aussi eu l'habitude de s'imposer sur ce GP. En effet, le pilote de 41 ans l'a emporté à 3 reprises, en 2005, 2006 et 2010.