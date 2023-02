Sensation en F1, Hamilton et Verstappen peuvent craindre le pire

Pierrick Levallet

Après une année délicate en 2022, Lewis Hamilton pourrait être amené à se battre une nouvelle fois pour le titre. Le Britannique sera naturellement opposé à Max Verstappen et Charles Leclerc. Mais un autre concurrent pourrait se joindre à la danse : Fernando Alonso. Avec Aston Martin, il pourrait bien créer la surprise, comme d'autres l'ont fait avant lui.

Alors que Max Verstappen, Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont attendus au tournant dans la course au titre, ils pourraient bien faire face à un concurrent surprise en 2023. Ayant rejoint Aston Martin cette année, Fernando Alonso a impressionné lors des essais à Sakhir. L’Espagnol a montré que sa monoplace avait un grand potentiel. De ce fait, le pilote de 41 ans pourrait être amené à se battre dans le haut du peloton cette saison, alors qu’il était habitué à lutter aux alentours de la dixième place depuis son retour chez Alpine.

Fernando Alonso a mis un terme au règne de Schumacher

Ainsi, Fernando Alonso pourrait créer la surprise en F1, surtout qu’il l’a déjà fait par le passé. Au début des années 2000, Michael Schumacher dominait la discipline au volant de sa Ferrari. Et pourtant, l’Allemand a chuté face à Fernando Alonso en 2005. Après des essais hivernaux concluants, Renault s'est positionné comme un sérieux candidat au titre à cette époque. Sa saison, Fernando Alonso l’a entamé presque parfaitement, en enchaînant les victoires. Il gérera tout aussi bien sa deuxième partie d’année, contrôlant le retour en force de Kimi Räikkönen. À 24 ans, Fernando Alonso a décroché son premier titre mondial, devant le Finlandais et Michael Schumacher.

Lewis Hamilton, phénomène dès ses débuts en F1

Mais en 2007, le pilote de Renault retombe sur terre. Après un deuxième titre raflé en 2006, il se retrouve concurrencé par un pilote plein de fougue : un certain Lewis Hamilton. Pour sa première saison en F1, le Britannique est époustouflant chez McLaren. Véritable phénomène, Lewis Hamilton donne du fil à retordre à Fernando Alonso et à Kimi Räikkönen. Mais sans doute par manque d’expérience, le pilote d’aujourd’hui 38 ans laissera filer le titre d’un seul point, au profit du Finlandais. Malgré tout, Lewis Hamilton a créé la surprise et a confirmé dès sa première année dans la discipline qu’il avait tout pour devenir l’un des meilleurs de l’histoire.

Max Verstappen a détrôné Lewis Hamilton

Quelques années plus tard, Lewis Hamilton a dominé la F1 à son tour. Avec sa Mercedes, le Britannique était intouchable. Seul Nico Rosberg, son coéquipier, lui a pris un titre en 2016. L’Allemand a d’ailleurs pris sa retraite dans la foulée, laissant Lewis Hamilton poursuivre son règne. Mais en 2021, après quatre sacres consécutifs, le pilote de Mercedes a été battu par la jeunesse. Avec Red Bull, Max Verstappen se faisait de plus en plus pressant au fil des années. Et c’est en 2021 qu’il a saisi sa chance de prendre un titre à Lewis Hamilton. Auteur d’un grand début de saison, le Néerlandais a cependant vu son rival remonter au classement en deuxième partie d’année. Pour l’ultime Grand Prix, à Abu Dhabi, les deux pilotes étaient à égalité parfaite. Le dénouement de cette course allait donc désigner le champion. Et après une décision controversée de la FIA, Lewis Hamilton s’est incliné face à Max Verstappen dans le dernier tour. Le pilote de Red Bull a mis un terme au règne du Britannique.

Charles Leclerc a surpris tout le monde avec Ferrari

En 2022, Max Verstappen a failli se faire surprendre à son tour. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année-là, Ferrari avait un net avantage sur les autres écuries. Charles Leclerc, 7e au classement des pilotes en 2021, s’est alors retrouvé propulsé au rang de sérieux candidat pour le titre. Il a d’ailleurs tenu la tête du championnat quelques mois, avant de voir certains problèmes techniques avec sa Ferrari permettre à Max Verstappen de conserver sa couronne. Malgré tout, Charles Leclerc a créé la sensation la saison dernière. Et désormais, il est considéré comme l’un des meilleurs sur la grille de départ.

Alain Prost, retour victorieux chez Williams

Alain Prost en a également épaté plus d’un pendant son temps en F1. Considéré comme une légende de la discipline, le Français s’était éloigné des circuits en 1992. Il a donc quitté Ferrari, pour faire son retour seulement une année après, en 1993. Alain Prost s’était engagé chez Williams, qui venait de rafler un titre en 1992. Et malgré son année loin de la F1, le Français n’avait rien perdu de sa superbe. Alain Prost a dominé la saison avec ses 7 victoires, et a été sacré champion du monde une dernière fois avant de prendre définitivement sa retraite en tant que pilote. Les sensations se sont faites nombreuses au cours des années en F1. Lewis Hamilton et Max Verstappen sont prévenus, Fernando Alonso pourrait bien leur jouer un mauvais tour.