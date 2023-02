F1 : «C'est dangereux », Hamilton balance sur la polémique

La rédaction

A quelques jours du premier Grand Prix de la saison, à Bahrein le 5 mars prochain, les pilotes ont participé aux essais hivernaux. Durant trois jours, ils ont pu tester leur voiture sur de nombreux tours afin de l'adopter. Mais avant le début de ces championnats du monde, une polémique a fait face en Formule 1, celle de l'interdiction des couvertures chauffantes sur les pneus des monoplaces. Et Lewis Hamilton a tenu à réagir.

Avant chaque départ de Grand Prix, on peut observer que les pneus des monoplaces sont emmitouflés dans des couvertures chauffantes, leur permettant d'être à environ 100°C. Une façon de réduire les accidents. Seulement, pour des raisons climatiques, ces couvertures seront interdites en 2024, et la FIA commence déjà à baisser leur nombre. Une erreur, selon Lewis Hamilton.

« C'est un débat inutile »

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton voudra commencer la saison de Formule 1 αvec l'ambition de devenir champion du monde pour la huitième fois de sa carrière, un record historique. Mais pourra-t-il le faire avec l'interdiction de ces couvertures chauffantes ? Pour motorsport . com , il explique que : « vous devez faire plusieurs tours pour que les pneus fonctionnent. Tout l'argument se base sur le fait qu'il est plus durable et plus écologique de supprimer les couvertures mais en fait nous brûlerons plus de carburant pour mettre les pneus en température. Ce qui est plus inquiétant, c'est au moment de sortir [des stands] : vous patinez et [la voiture] est très nerveuse. Si quelqu'un d'autre a des pneus qui fonctionnent, vous pouvez facilement entrer en collision avec lui. C'est donc un débat inutile. »

« Je pense que c'est dangereux »