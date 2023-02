F1 - Ferrari : Cette menace qui plane sur Leclerc

Arnaud De Kanel

Alors que la Formule 1 reprendra ses droits ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, Ferrari et Charles Leclerc seront particulièrement attendus. Dauphin de l'intouchable Max Verstappen en 2022, le Monégasque se voit menacer de l'intérieur. En effet, Carlos Sainz a démontré qu'il pouvait jouer les premiers rôles et il pourrait causer du tort à son coéquipier.

Charles Leclerc a cru pouvoir arracher le titre des mains de Max Verstappen après un début de saison 2022 tonitruant. C'était sans compter sur les failles stratégiques de son ancien patron Mattia Binotto, remercié depuis et remplacé par le Français Frédéric Vasseur. A la différence de son rival de chez Red Bull, le Monégasque aura une difficulté supplémentaire cette saison. En effet, il sera mis sous pression par son coéquipier Carlos Sainz, étincelant par moment. D'ailleurs, Frédéric Vasseur a avoué qu'aucune hiérarchie n'était établie et que si l'Espagnol était mieux classé que son homologue, c'est lui qui jouerait la gagne.

«Il n'y aura pas de numéro 1 ou 2»

« J'ai la chance d'avoir deux super bons pilotes. Et nous avons chez Ferrari la capacité de leur fournir deux machines similaires. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de numéro 1 ou 2. Mais s'il faut prendre des décisions, je le ferai. J'ai un peu la même relation avec Sainz qu'avec Leclerc, même si cela vous étonne. Lui aussi, je l'ai connu jeune. C'est moi qui ai pris les premiers contacts pour Renault en 2016 avec Carlos et son management. Et j'ai même, sans succès, un moment essayé de le faire venir chez Sauber. L'objectif est de faire gagner Ferrari. Si l'un des deux se retrouve en position de le faire, et que cela est clair, alors on choisira », confiait Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par L'Equipe . Une menace qui s'est confirmée en fin de saison passée.

Sainz a fini fort

Depuis la dernière victoire de Charles Leclerc qui remonte au Grand Prix d'Autriche, Carlos Sainz s'est affirmé. Avant l'Autriche, l'Espagnol venait de remporter son premier Grand Prix à Silverstone. Cet excellent résultat lui a redonné confiance. Il a fini devant Leclerc lors de 5 des 11 derniers Grand Prix de la saison et a marqué des points précieux dans la lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs. Il entend bien poursuivre sur cette bonne dynamique et cela risque de rendre la tâche encore plus compliquée à Charles Leclerc qui pourrait perdre son statut, certes non revendiqué mais soupçonné, de numéro un.