F1 : Verstappen touche le pactole, Hamilton va enrager

La rédaction

À six jours du début des championnats du monde de Formule 1 à Bahrein, les pilotes ont réalisé la semaine dernière les traditionnels essais hivernaux pour appréhender au mieux leur monoplace. Lewis Hamilton voudra certainement renouer avec le succès, lui qui est passé tout proche d'obtenir son huitième titre de champion du monde en 2021. Cela s'était joué à un tour. Depuis, les deux derniers championnats ont été remportés par Max Verstappen, tout comme celui des salaires annuels.

Depuis son titre de champion du monde, Max Verstappen est le leader du classement des salaires en Formule 1. Le Néerlandais devance largement Lewis Hamilton, et Charles Leclerc ferme le podium. Mais l'écart est monstrueux entre Max Verstappen et le dernier du classement, avec 51M€ d'écart entre le Néerlandais et le pilote Williams Logan Sargeant.

Hamilton, un salaire de 70M€ ?

Pourtant, des rumeurs laissaient entendre que Lewis Hamilton pouvait gagner 70M€ par an avec Mercedes. Toto Wolff avait alors déclaré : « Nos discussions se sont toujours bien déroulées. Nous l’avons déjà fait trois fois maintenant, et ce sont autant de contrats bien négociés pour lui comme pour nous. Nous changerons une phrase, un mot ou un nombre ici et là. Il ne voudrait pas un zéro de moins ! Tout ira bien. Je ne pense pas que ce soit une question d’aborder ce contrat comme si c’était son dernier. Un huitième titre serait merveilleux car il le mérite, seuls lui et Michael Schumacher en ont sept. Mais même s’il le décroche cette année, je suis sûr qu’il voudrait rouler encore en 2024 »

F1 : Battu par Verstappen, Hamilton veut mettre fin à son calvaire https://t.co/IWv1XU95mC pic.twitter.com/gSyE1b7wSe — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Verstappen touchera 52M€ par an

Mais selon les informations de Racingnews365.com , Max Verstappen est bel et bien leader du classement, avec 52M€ par an ; loin devant Lewis Hamilton et ses 33M€, et Charles Leclerc avec 23M€. Derrière, les écarts sont énormes avec le podium, et minime entre eux. Entre le quatrième, Lando Noris (19M€) et le dernier, Logan Sargeant (1M€), il n'y a que 18M€ d'écart.

Tous les salaires annuels des pilotes de F1

1- Max Verstappen (Red Bull) : 52 millions d’euros par an



2- Lewis Hamilton (Mercedes) : 33 millions d’euros par an



3- Charles Leclerc (Ferrari) : 23 millions d’euros par an



4- Lando Norris (McLaren) : 19 millions d’euros par an



5- Carlos Sainz (Ferrari) : 12 millions d’euros par an



6- Sergio Perez (Red Bull) : 10 millions d’euros par an



7- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : 10 millions d’euros par an



8- George Russell (Mercedes) : 8 millions d’euros par an



9- Esteban Ocon (Alpine) : 6 millions d’euros par an



10- Pierre Gasly (Alpine) : 5 millions d’euros par an



11- Fernando Alonso (Aston Martin) : 5 millions d’euros par an



12- Kevin Magnussen (Haas) : 5 millions d’euros par an



13- Alex Albon (Williams) : 3 millions d’euros par an



14- Lance Stroll (Aston Martin) : 2 millions d’euros par an



15- Nico Hulkenberg (Haas) : 2 millions d’euros par an



16- Nyck de Vries (AlphaTauri) : 2 millions d’euros par an



17- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : 2 millions d’euros par an



18- Oscar Piastri (McLaren) : 2 millions d’euros par an



19- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : 1 million d’euros par an



20- Logan Sargeant (Williams) : 1 million d’euros par an