F1 : Il déclare la guerre à Hamilton et Verstappen

Dimanche 5 mars prochain aura lieu le premier départ des championnats du monde de Formule 1 à Bahrein. Ce premier Grand Prix de la saison est attendu par les fans et les pilotes avec l'envie de voir une bataille de tous les instants entre les trois écuries principales : Ferrari, Mercedes et Red Bull. Carlos Sainz, pilote Ferrari, est content des progrès fait par rapport à l'an passé et espère pouvoir se mêler le plus souvent possible à la course en tête.

Le pilote espagnol de Ferrari, Carlos Sainz, a terminé 5ème du classement général, devant Lewis Hamilton. Celui qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne l'an passé espère bien pouvoir renouveler cet exploit le plus souvent possible.

« Des progrès par rapport à l'ancienne F1 »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Carlos Sainz juge les progrès de Ferrari sur sa nouvelle monoplace : « Jusqu’ici, tout va bien. Je pense que nous avons eu un bon test en termes de fiabilité et réussi à faire tous les tests que nous voulions faire lors des trois jours. Avoir un bon test ne signifie pas avoir une bonne voiture, mais le plus important est que nous ayons eu ce bon test, que l’on ressente effectivement des progrès par rapport à l’ancienne F1. Il y a de meilleures choses selon moi dans cette monoplace mais cela reste le début de notre apprentissage dans tous les aspects. Personne ne peut être optimiste ou pessimiste après des essais. Qu’ont-ils testé ? Qu’avons-nous testé ? Ce que je peux dire c’est que je ne sais pas si nous sommes au niveau de Red Bull, devant eux ou derrière eux, car je ne connais pas le mode moteur qu’ils ont utilisé et l’aileron arrière utilisé par rapport à nous. Ni la quantité d’essence. Mais nous sommes convaincus d’avoir fait des pas dans la bonne direction dans le sens du moteur et de la vitesse en ligne droite. »

