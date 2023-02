F1 : Gasly fixe un gros objectif, Ocon peut trembler

La rédaction

Recruté cet hiver par Alpine, Pierre Gasly a fait ses premiers pas avec l'écurie française durant les essais hivernaux ayant eu lieu la semaine dernière à Bahrein. Avant le grand départ lors du Grand Prix de Bahrein ce dimanche, Pierre Gasly s'est montré très optimiste sur la saison à venir. Esteban Ocon va devoir batailler s'il veut briller lui aussi.

Pierre Gasly était devenu le premier pilote français à remporter un Grand Prix de Formule 1 depuis Olivier Panis en 1996. C'était en 2020 à Monza, avec AlphaTauri. L'année d'après, c'est son compatriote Esteban Ocon qui a remporté le Grand Prix de Hongrie avec son Alpine. Deux ans plus tard, voilà les deux derniers pilotes français vainqueurs d'un Grand Prix de Formule 1 dans la même écurie, française elle aussi, Alpine. De quoi faire des étincelles cette saison, et Pierre Gasly voudrait bien réitérer son exploit.

«Un début positif»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Pierre Gasly a évoqué ses nouvelles sensations chez Alpine : « Bien sûr, c’est un projet totalement nouveau pour moi, des vibrations différentes, une nouvelle équipe, de nouvelles personnes... Je dois passer plus de temps avec l’équipe et essayer de comprendre comment ils travaillent. Physiquement et mentalement, je me sens le même qu’avant, j’ai juste besoin de passer plus de temps avec eux et de connaître leurs méthodes en profondeur. Il est encore tôt pour parler de performance mais jusqu’à présent la voiture est bonne. Nous verrons si nous pouvons faire les temps que nous souhaitons et si nous pouvons trouver les réglages dont nous avons besoin, mais c’est un début positif. »

«Je m'attends à un pas en avant»