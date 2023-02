F1 : Gasly a bien changé, «maintenant je m’en fiche»

La rédaction

Le grand jour approche pour tous les fans et les pilotes de Formule 1 ! Le 5 mars prochain, direction Bahrein, pour le premier Grand Prix de la saison. En attendant, les pilotes s’exercent aux essais hivernaux pour découvrir leurs nouvelles sensations dans la monoplace et le moins que l’on puisse dire, c’est que Alpine et Pierre Gasly n’ont pas été performant jeudi.

Pierre Gasly, nouveau pilote d’Alpine aux côtés de son rival et coéquipier Esteban Ocon a fini 16ème sur 19 lors des essais hivernaux de Bahrein. S’il a fini juste devant son compatriote, ses débuts sont loin d’être idylliques, même s’il ne s’en inquiète pas.

« C’est le meilleur ressenti que j’ai jamais eu »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Pierre Gasly est revenu sur ses débuts avec Alpine, sa nouvelle écurie : « C’est le meilleur ressenti que j’ai jamais eu en débutant une saison, c’est sûr. J’étais vraiment impatient de sauter dans la voiture et dès la première sensation, je suis assez heureux, assez satisfait. Je suis assez content parce que c’était très évident pour moi de savoir quel équilibre de voiture je veux, comment je veux améliorer la voiture et dans quelle direction et où cette tendance aussi. Donc c’est toujours bon. La voiture réagit bien à ce que nous avons changé. C’est toujours un bon signe que la voiture soit bien née. Il y a donc beaucoup de signes positifs. Pour ce qui est de notre position par rapport à l’année dernière, pour le moment je n’en ai aucune idée. C’est juste beaucoup de nouveaux paramètres et de nouvelles choses à apprendre de mon côté avec ce changement d’équipe et de nouveaux ingénieurs, une nouvelle voiture, un nouvel environnement, et de nouvelles façons de faire. J’ai aussi été habitué à la même direction depuis cinq ans. Donc tout est nouveau et je dois m’habituer à ce nouvel environnement. Mais jusqu’à présent, je suis vraiment heureux de la façon dont l’équipe m’a accueilli. Il était juste assez important pour moi de comprendre la voiture aussi vite que possible et de communiquer avec l’équipe sur le type de direction que je voudrais. Jusqu’à présent, j’ai été très satisfait de la façon dont l’équipe m’a accueilli et de la façon dont nous avons travaillé en vue de la saison. »

