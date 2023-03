F1 : Le terrible aveu de Ferrari sur Red Bull

La rédaction

Alors que la saison 2023 de Formule 1 est sur le point de débuter, les différentes écuries ont pu régler leurs derniers détails techniques lors des essais hivernaux de février. Deuxième au classement constructeurs la saison précédente, la Scuderia Ferrari espère pouvoir franchir un nouveau cap en 2023, et détrôner par la même occasion Red Bull, mais selon Charles Leclerc et Carlos Sainz, la tâche s’annonce ardue.

Ferrari compte dans ses rangs, deux pilotes de très grandes qualités en la personne de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr. Le Monégasque et l’Espagnol ont terminé l’année 2022 à la 2ème et à la 5ème place du classement mondial, et ont remporté à eux deux 4 victoires en Grand Prix. S’il est difficile de trouver beaucoup d’axes de progression pour la Scuderia Ferrari, l'ambition de l’écurie italienne est énorme pour 2023. Si Lewis Hamilton a annoncé maintes fois vouloir concurrencer Max Verstappen cette saison, il se pourrait également que Charles Leclerc, dauphin du Néerlandais la saison passée, soit également de la partie. Le Monégasque, ainsi que son coéquipier, se sont exprimés en conférence de presse avant le Grand Prix du Bahreïn qui aura lieu ce dimanche.

Charles Leclerc et Ferrari l’assument, Red Bull est favori

Ce jeudi, le pilote monégasque s’est exprimé sur les objectifs de son écurie, ainsi que sur la puissance de l’écurie Red Bull de Max Verstappen, vainqueur du championnat du monde l’an passé : « L’objectif, c'est de s'améliorer. Les Red Bull sont très bien parties, même s'il est difficile de quantifier leur avance. Nous, nous voulons améliorer notre classement d'une position sur la saison passée » .

Red Bull est la «référence», estime Carlos Sainz Jr.