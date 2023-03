F1 - GP de Bahreïn : Verstappen veut briser la malediction

Arnaud De Kanel

C'est au Grand Prix de Bahreïn que débutera la nouvelle saison de Formule 1 ce dimanche. Tracé de plus en plus apprécié des pilotes, le Circuit international de Sakhir est en train de s'imposer comme un incontournable du calendrier. La saison passée, Charles Leclerc l'avait emporté, il devra faire face à un Max Verstappen à la recherche de sa première victoire à Bahreïn pour réitérer sa performance.

L'attente touche à sa fin, la Formule 1 revient ce week-end. C'est donc au Grand Prix de Bahreïn que les pilotes se livreront la première des 23 batailles de cette saison tant attendue. Terre promise de Lewis Hamilton, la piste de Sakhir réussit beaucoup moins à Max Verstappen qui chasse sa première victoire. Retour sur l'histoire de ce Grand Prix encore très jeune.

F1 - GP de Bahreïn : Des débuts en fanfares pour Verstappen ? https://t.co/6edoYEtdtA pic.twitter.com/HRolzZnMQU — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Schumacher ouvre le bal, Hamilton impose sa loi

C'est en 2004 que le Grand Prix de Bahreïn débarque dans le calendrier de F1 pour s'y installer durablement (excepté en 2011) et ne plus le quitter jusqu'en 2036, date d'échéance du contrat longue durée signé par les organisateurs. Il a souvent fait l'objet de discordes. La vente d'alcool étant interdite dans le pays, la cérémonie du podium donne lieu à une entorse à la tradition du champagne, ce qui détonne dans un milieu qui a ses petites habitudes. Malgré tout, il a fait son trou et est de plus en plus apprécié des fans et des pilotes. Le Grand Prix de Bahreïn possède la particularité de se disputer de nuit depuis 2014, ce qui rajoute à son mythe. Mythe également fondé depuis le grave accident de Romain Grosjean en 2020 lorsque sa monoplace s'était enflammée et que le pilote français en était sorti miraculeusement qu'avec des brulures aux mains. Côté palmarès, des pilotes de légendes y ont ajouté leur nom. Lors de sa première édition, en 2004, c'est Michael Schumacher qui l'avait emporté avant que Lewis Hamilton n'en fasse une de ses spécialités avec 5 victoires au compteur. Un Grand Prix qui ne veut pas sourire à Max Verstappen.

Verstappen bute à Bahreïn

Il n'y a pas beaucoup de Grand Prix qui résistent à Max Verstappen mais celui de Bahreïn lui donne particulièrement du fil à retordre. Le Néerlandais ne l'a jamais emporté à Sakhir. La saison passée, il avait même été contraint à l'abandon pendant que Charles Leclerc signait le premier hat-trick de sa carrière. Tâche à lui de conjurer le mauvais sort ce dimanche.

Le palmarès à Bahreïn

- 5 victoires : Lewis Hamilton (2014 · 2015 · 2019 · 2020 · 2021)



- 4 victoires : Sebastian Vettel (2012 · 2013 · 2017 · 2018)



- 3 victoires : Fernando Alonso (2005 · 2006 · 2010)



- 2 victoires : Felipe Massa (2007 · 2008)



- 1 victoire : Michael Schumacher (2004)

Jenson Button (2009)

Nico Rosberg (2016)

Charles Leclerc (2022)