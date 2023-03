F1 : Menace pour Hamilton, un ancien proche allume la mèche

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison très compliquée où il n’a pas remporté la moindre course, Lewis Hamilton compte bien retrouver le sommet de la Formule 1. Ce week-end a lieu le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn et la concurrence sera déjà féroce pour Mercedes. Valtteri Bottas, l’ancien coéquipier de l’Anglais, a annoncé la couleur et mis la pression sur l’écurie allemande.

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end ! Après le second titre de Max Verstappen, le paddock fait son retour à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison. Et cette année, Mercedes compte bien retrouver les sommets après avoir galéré. Pour la première fois de sa carrière, Lewis Hamilton a bouclé une saison de F1 sans remporter la moindre course. Et le septuple champion du monde veut se rattraper.

Concurrence féroce pour Mercedes

Si Red Bull et Ferrari seront les principaux concurrents, Mercedes doit se méfier de tout le monde. Notamment d’Alfa Romeo et de Valtteri Bottas, l’ancien coéquipier de Lewis Hamilton au sein de l’écurie allemande. Avant le Grand Prix de Bahreïn, Bottas est confiant et pense même pouvoir titiller son ancienne écurie.

«Nous pouvions lutter contre les Mercedes»