F1 - GP de Bahreïn : Des débuts en fanfares pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 est de retour ! Le premier week-end de course se tiendra à Bahreïn à partir de vendredi jusqu'à dimanche, jour de Grand Prix. L'occasion pour Max Verstappen et Red Bull de confirmer leur domination lors des essais hivernaux. Le double champion du monde en titre fait bien entendu office de grand favori.

Le doux bruit des moteurs va bercer notre quotidien après une longue attente de presque 4 mois. En effet, la Formule 1 va reprendre ce week-end à Bahreïn. Les attentes n'ont jamais été aussi grandes et cette saison risque de nous réserver un spectacle grandiose. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, tous se tiennent prêt pour le premier rendez-vous de l'année : le Grand Prix de Bahreïn. Les compteurs sont remis à zéro mais il se pourrait que Max Verstappen frappe déjà un grand coup.

Verstappen grand favori

Les essais hivernaux ont permis de donner les premiers indicateurs de la saison à venir. Encore une fois, Red Bull a impressionné. La monoplace pilotée par Max Verstappen semble partir avec longueur d'avance sur les Ferrari et les Mercedes. Celle de Sergio Perez n'est pas en restes non plus et l'hypothèse d'un doublé dès la première course de la saison est bien fondée. Pour le savoir, réponse dès dimanche à partir de 16h. Max Verstappen et les 19 autres pilotes du paddock devront couvrir les 308,238 km de course, soit 57 tours de 5,412 km sur la piste de Sakhir et ses 15 virages. Les premiers tous de piste s'effectueront vendre dès 12h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 16h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h30, suivie des qualifications à 16h sur Canal+ . Enfin, le départ du Grand Prix de Bahreïn sera donné à 16h. Alors, « montez le volume, et rendez-vous au premier virage ».

Le programme complet