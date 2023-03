F1 - Alpine : Déjà une catastrophe pour Gasly ?

Arnaud De Kanel

Arrivé chez Alpine en provenance d'AlphaTauri pour remplacer en lieu et place Fernando Alonso, parti chez McLaren, Pierre Gasly disputera son premier Grand Prix avec l'écurie française ce dimanche à Bahreïn. Mais alors qu'une belle aventure se profile pour lui, il se voit déjà menacer par une suspension en cas de nouvelles pénalités.

Les grands débuts de Pierre Gasly avec Alpine approchent. Le Rouennais, vainqueur à Monza en 2020, sera aux côtés de son ami d'enfance Esteban Ocon cette saison dans une écurie 100% française. Mais avant même ses premiers tours de pistes, il est déjà menacé par une suspension. Dans une saison 2022 catastrophique avec AlphaTauri, il avait été plusieurs fois rappelé à l'ordre par la patrouille. Épinglé par la direction de course, il risque une suspension d'un Grand Prix.

La menace d'une suspension pour Gasly

La pression était déjà immense pour Pierre Gasly, elle le sera encore plus à cause de la suspension à laquelle il encourt. En 2022, il avait écopé de dix points de pénalité sur sa super-licence. Ainsi, s'il est à nouveau pénalisé de deux points supplémentaires, il sera automatiquement suspendu pour un Grand Prix. Une catastrophe pour lui et Alpine qui mise énormément sur son nouveau pilote. Il devra éviter d'être pénalisé jusqu'au 22 mai, date à laquelle les compteurs seront remis à zéro. Il pourrait devenir le premier pilote depuis l’introduction du système à être suspendu pour un Grand Prix. Il conteste d'ailleurs la plupart des pénalités qui lui ont été infligées.

«Je ne suis pas un pilote dangereux»