F1 : Chez Alpine, Gasly hallucine déjà

Arnaud De Kanel

Pierre Gasly sera l'une des attractions de la nouvelle saison de Formule 1 qui débutera ce dimanche lors du Grand Prix de Bahrein. Le Rouennais a pu commencer à s'acclimater à la monoplace Alpine lors des essais hivernaux et il est déjà comblé. La confiance est là et Gasly s'apprête à en découdre.

Les Français en rêvaient, Alpine l'a fait. Afin de pallier au départ de Fernando Alonso, l'écurie française a recruté Pierre Gasly pour former un duo de pilotes 100% tricolore avec Esteban Ocon. Les deux français seront suivis de très près et les attentes placées en eux sont d'autant plus grandes. Ils ont pu prendre leurs repères lors des essais hivernaux, théâtre d'une véritable satisfaction pour Gasly. Le Rouennais est très optimiste pour la saison à venir tant il a apprécié piloter l'Alpine. Il ne cachait pas son bonheur jeudi dernier après la première journée d'essais.

«Les meilleures sensations que j'ai jamais eues»

« Je suis content parce qu'il est assez facile de sentir l'équilibre de la voiture et dans quelle direction travailler. C'est toujours bien, et en prime elle réagit bien aux changements qu'on fait. C'est un signe que la voiture est bien née. Après, dire où on se place, est-ce qu'on sera plus performants que l'équipe l'an dernier, je n'en ai aucune idée. Disons que ce sont les meilleures sensations que j'ai jamais eues au début d'une saison, ça c'est certain », a lâché Pierre Gasly dans des propos rapportés par L'Equipe .

«On va être dans la bagarre»