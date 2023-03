F1 : «Je ne suis pas stupide», Gasly répond à cette menace

La rédaction

La saison de Formule 1 n'a pas encore commencé que Pierre Gasly, le nouveau pilote français d'Alpine, est déjà sous le coup d'une course de suspension. La faute à un système de permis à points, mis en place depuis 2014, qui recense tous les mauvais comportements des pilotes sur les pistes du monde entier. Comme en France, c'est un système à 12 points, et Pierre Gasly en est pour l'instant à 10 points. En cas de pénalité de deux points, Pierre Gasly sera donc suspendu pour une course. Mais il ne s'en inquiète pas.

Ce serait une grande première en Formule 1, un pilote suspendu d'une course à cause d'un trop gros nombre de points de pénalités perçus. Si avant le 22 mai 2023, Pierre Gasly écope de deux points de pénalité, alors il sera suspendu pour un Grand Prix. Depuis la mise en place de ce permis à points depuis 2014, seuls des pilotes de Formule 2 ont été suspendus.

« Ce n'est pas très correct »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Pierre Gasly évoque cette limite de deux points à ne pas franchir, mais se montre pas inquiet : « C’est quelque chose qui a été discuté pendant l’hiver, que ce soit avec l’équipe ou la FIA, et on en parlait encore il y a quelques jours au téléphone avec eux. Je ne suis pas inquiet car les directives ont changé et il n’y aura plus de points retirés pour les limites de piste ou pour la Safety Car, comme à Austin. A part ça, je ne suis pas un pilote stupide en piste, je me bagarre, je ne lâche rien, mais sur les cinq dernières années, il y a très peu de fois où je suis allé au contact. Ils seront plus regardants par rapport au passé. Mais pour en avoir discuté avec eux, la dernière chose dont ils ont envie, c’est de bannir un pilote qui ne le mérite pas forcément. Mais c’est un peu décevant car il y avait une demande de la part de la FIA de retirer les points qui avaient été donnés la saison dernière par rapport aux limites de piste, et qui seront retirés cette année. Malheureusement, il y a quatre équipes qui ont voté contre, purement par intérêt, puisque c’est dans leur intérêt que je sois à la limite des 12 points. Ce n’est pas très correct, mais je ne suis pas inquiet, je récupère des points en mai et je suis quelqu’un de propre en piste, et je sais juger où est la limite. »

« Je me mets une pression seul »