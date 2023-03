F1 : Alpine se lâche sur le duel Ocon-Gasly

Thibault Morlain

Alors que la saison de Formule 1 redémarre ce week-end du côté de Bahreïn, l'une des attractions se trouvera du côté de chez Alpine avec le duel entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Suite à l'arrivée de ce dernier au sein de l'écurie française, on a énormément parlé des tensions qu'il y a pu avoir entre les deux coéquipiers. Il va donc falloir gérer cela pour Alpine, qui s'est prononcé sur le sujet.

Afin de remplacer Fernando Alonso, Alpine a décidé de faire confiance à Pierre Gasly. Un transfert qui a fait énormément parler en Formule 1, d'autant plus qu'on sait les relations passées entre l'ancien d'AlphaTauri et Esteban Ocon, son nouveau coéquipier. Alors que les deux Français se connaissent depuis leur plus jeune âge, il y a eu de grosses tensions entre eux. Pour Alpine, il faudra donc gérer la concurrence entre Gasly et Ocon. A l'aube de cette nouvelle saison de Formule 1, Otmar Szafnauern, patron de l'écurie française, a fait le point sur ce gros dossier.

F1 : Hamilton lâche ses vérités sur son avenir https://t.co/ZBZDmAU30X pic.twitter.com/THEbM7lZGO — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« Faire passer le message que l'écurie passe avant tout »

« La seule règle, c'est qu'ils doivent collaborer pour amener l'équipe le plus haut possible. Après, on verra déjà où ils se qualifient et comment ils courent sur les premiers tours. Je ne pense pas qu'on aura des problèmes. Il faut leur faire passer le message que l'écurie passe avant tout. Il y a plus de mille personnes qui travaillent à Enstone et Viry-Châtillon pour construire leur voiture. C'est le genre de message qu'Esteban a déjà eu de moi avant », a alors expliqué Otmar Szafnauern dans des propos accordés ce vendredi à L'Equipe .

« On veut être le plus équitables possible »