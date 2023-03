F1 : Frayeur pour Verstappen, il sort du silence

La rédaction

Max Verstappen s’est adjugé ce dimanche le premier Grand Prix de la saison 2023 à Bahreïn. Le Néerlandais devance son coéquipier Sergio Perez, alors que Fernando Alonso a complété le podium. Victime de quelques problèmes techniques, le champion du monde en titre a tenu à livrer un message rassurant pour la suite de la saison.

Et d’une ! Max Verstappen n’a pas laissé de place au doute pour ce premier GP de la saison 2023. Déjà solide lors des qualifications ce samedi, le pilote de chez Red Bull s’est logiquement imposé à Bahreïn ce dimanche, alors que l’écurie britannique a réalisé d’une pierre deux coups avec la deuxième place de Sergio Perez. Si la RB19 (nouvelle voiture monoplace de l’écurie) semble opérationnelle, le Néerlandais a tout de même dû effectuer quelques petits réglages pendant la course.

« J’ai creusé l’écart »

Dans des propos relayés par Motorsport.Com , Max Verstappen a tout d’abord souhaité livrer son analyse d’une course parfaitement gérée. « C'était un très, très bon premier relais où j'ai essentiellement creusé l'écart. À partir de là, il s'agissait juste de gérer les pneus parce que vous ne savez jamais vraiment ce qui va se passer plus tard dans la course. Nous voulions juste nous assurer que nous avions les bons pneus et en bon état aussi » .

« Rien d’important »