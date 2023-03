F1 : Victime de Verstappen, il lâche un terrible aveu

La rédaction

Alors que le premier Grand Prix de la saison s’est achevé ce dimanche à Bahreïn, plusieurs enseignements ont déjà pu être tirés. Max Verstappen, qui s’est imposé, semble une fois de plus intouchable, tandis que les Ferrari ont connu une grande désillusion. Charles Leclerc, considéré comme un outsider potentiel, a dû abandonner, tandis que Carlos Sainz échoue au pied du podium. Les deux pilotes de la Scuderia ont livré un constat lucide.

Ce dimanche a clairement ressemblé à une journée sombre pour l’écurie italienne Ferrari. Candidate annoncée pour la concurrence des Red Bull pour le championnat du monde constructeur, la Scuderia ne pouvait pas faire pire en ce début sa saison. Ce GP de Bahreïn a surtout démontré que l’écurie de Cédric Vasseur possédait de nombreuses failles techniques. Si Charles Leclerc a abandonné à 20 tours de la fin, son coéquipier Carlos Sainz Jr n’a pas su préserver une place sur le podium en se faisant dépasser par Fernando Alonso.

«Je n’avais aucune marge d’erreur»

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , le pilote espagnol déclare : « Nous avons tout tenté, c’est certain, et nous avons bien tenu durant le premier relais. Finalement, je pense que nous terminons à la position que nous méritions, à savoir derrière l’Aston Martin de Fernando qui impressionne depuis les essais hivernaux. Contrairement à l’année dernière, nous avions trop de dégradation pour tenir le rythme des Red Bull. J’ai perdu la position par rapport à Fernando et je devais ensuite défendre sur Hamilton jusqu’à la fin. Je devais faire tenir mes pneus et je n’avais donc aucune marge d’erreur » .

Aveu d'impuissance de Leclerc face à Verstappen